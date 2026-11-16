В РТ поставки мяса на сельхозярмарки выросли на 16–28%

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

В Татарстане по итогам десяти недель проведения сельскохозяйственных ярмарок осенью 2026 года увеличились поставки мяса и изделий из него, а также других востребованных товаров по сравнению с прошлым, 2025 годом. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В частности, завоз говядины составил 496,3 тонны, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Поставки свинины выросли на 27,8% в годовом выражении, баранины и конины – на 18,8%, колбасных изделий – на 11,9%. Это позволяет поддерживать широкий ассортимент мясной продукции на ярмарочных площадках, заметили в профильном ведомстве.

Увеличился завоз и основных социально значимых продуктов. Поставки муки выросли на 26,4% год к году – до 416,8 тонны, макаронных изделий – на 22,1%, круп – на 8,7%, гречки – на 3,2%. Яиц за десять недель завезено более 1 млн 431 тыс. штук – это на 89,1 тыс. штук, или 6,6%, больше уровня прошлого года.

Помимо прочего, в первые недели проведения сельхозярмарок наблюдался особенно высокий спрос на сахарный песок. Из-за этого объемы поставок последовательно увеличивались. В результате за указанный период завезено 989 тонн сахара – на 353,7 тонны, или 55,7%, больше показателя минувшего года.

В прошедшую субботу, 14 ноября, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов ознакомился с работой нескольких ярмарочных площадок в Казани, добавили в пресс-службе.

Ярмарки имеют высокое социальное значение и являются одним из самых востребованных форматов сбыта сельскохозяйственной продукции республики. Их проведение направлено на достижение целей национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.