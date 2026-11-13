Наталия Нарочницкая рассказала в Казани о противостоянии России и Запада

Доктор исторических наук, президент Фонда исторической перспективы и член Сербской академии наук и искусств Наталия Нарочницкая прочитала в Казани открытую лекцию «Россия в новых геополитических реальностях». Встреча прошла в Культурном центре имени А. С. Пушкина, сообщили в сообществе Минкульта РТ во «ВКонтакте».

Лекция завершила второй день Всероссийской научной конференции «Император Николай I и Казанская губерния: практики консервативной модернизации». Конференцию приурочили к 190-летию визита императора Николая I в Казань.

Встречу также включили в программу научно-просветительских мероприятий федерального туристического проекта «Императорский маршрут».

В своем выступлении Нарочницкая рассказала об исторических корнях противостояния России и коллективного Запада. По ее словам, попытки ослабить и изолировать страну предпринимались на протяжении нескольких столетий. Говоря о современной геополитической ситуации, историк отметила, что эпоха безоговорочного лидерства Запада завершается, а специальная военная операция стала очередным испытанием для национального сознания.

Значительную часть лекции Нарочницкая посвятила дипломатии XIX века. Проводя параллели с современностью, она напомнила о событиях 1849 года, когда Россия помогла сохранить империю Габсбургов, не потребовав ничего взамен.

Отдельно историк остановилась на судьбе России как многонациональной и многоукладной цивилизации. Рассуждая об этом, она обратилась к трудам Сергея Соловьева, Федора Достоевского и Ивана Ильина.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова поблагодарила Нарочницкую за выступление и всех присутствовавших на встрече. Она отметила, что давно дружит с историком и дорожит их многолетними отношениями.

В ответ Нарочницкая процитировала строки Александра Пушкина о Бородинской битве: «Сильна ли Русь? Война, и мор, и бунт, и внешних бурь напор ее, беснуясь, потрясали – смотрите ж: все стоит она!»

Фото: https://vk.ru/mincultrt