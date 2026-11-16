Камалтынов поздравил молодогвардейцев Татарстана с 21-летием организации

Заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана Юрий Камалтынов поздравил активистов регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» с 21-летием организации. Торжественная церемония награждения состоялась в малом зале Госсовета.

В мероприятии приняли участие Герой России, заместитель Премьер-министра РТ Александр Лапин, депутат Госдумы восьмого созыва Татьяна Ларионова, а также депутаты Госсовета Ольга Воронова, Игорь Бикеев и Руслан Шигабуддинов.

Камалтынов поблагодарил активистов за вклад в развитие республики и призвал их активнее работать с молодежью, в частности заниматься профилактикой деструктивных процессов в образовательных учреждениях.

«У вас сегодня очень много возможностей проявить себя – не просто в качестве молодогвардейца, но и как гражданина с активной гражданской позицией», – подчеркнул Юрий Камалтынов.

Он отметил, что особое внимание необходимо уделять работе в вузах и ссузах, поскольку распространение деструктивных идей через мессенджеры и интернет может повлиять на большое количество студентов.

Также Камалтынов подчеркнул важность поддержки семей участников специальной военной операции, особенно родственников погибших военнослужащих.

Кроме того, зампредседателя Госсовета назвал «Молодую Гвардию» кадровым резервом партии «Единая Россия» и пожелал активистам дальнейшего профессионального роста.

«“Молодая Гвардия” – это резерв “Единой России”, которая решает очень серьезные экономические, политические и социальные задачи. Очень важно, чтобы был качественный кадровый резерв. Я желаю вам всем быть таковыми и достигать больших успехов в жизни, работе и общественной деятельности», – обратился к молодогвардейцам Юрий Камалтынов.

Он также отметил, что стремление к личным достижениям должно соответствовать интересам государства.

«Стремление к лидерству и желание превзойти себя – это олимпийский принцип “быстрее, выше, сильнее”, который никто не отменял. Это абсолютно нормально. Вопрос только в том, чтобы ваши личные интересы совпадали с интересами государства», – добавил он.

Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» объединяет более 3 тыс. молодых людей. Местные отделения организации действуют во всех 45 муниципальных образованиях республики. Среди реализуемых проектов – «ПолитЗавод», дискуссионный клуб «Политические бои», республиканская премия «Герои Нашего Времени» и «Форум маленьких Героев».

Активисты также проводят акции «Огненные картины войны», «Георгиевская лента» и «Ангелы Донбасса», а также мероприятия, приуроченные к государственным праздникам России и Татарстана.

Как сообщил руководитель регионального отделения, депутат Госсовета РТ Руслан Шигабуддинов, при организации действует Гуманитарный центр, который оказывает помощь военнослужащим и жителям подшефных Татарстану городов Лисичанска и Рубежного.

С начала специальной военной операции молодогвардейцы отправили 472,5 тонны гуманитарных грузов на сумму более 97 млн рублей. В трех гуманитарных миссиях в исторических регионах и Курской области участвовали 174 волонтера из Татарстана. Они оказывали медицинскую помощь, работали с детьми, сортировали и передавали гуманитарные грузы.

Кроме того, активисты увековечивают память об уроженцах Татарстана – участниках СВО. С 2025 года в школах республики открыли 19 «Парт Героев», а в 2026 году установили 10 мемориальных табличек. Также молодогвардейцы регулярно проводят встречи с участниками спецоперации в учебных заведениях в рамках проекта «Наставник Z».

«Проектов и мероприятий очень много. Но, прежде всего, важно то, что главная наша ценность – это люди. Люди, которые всегда готовы жертвовать своим временем, вкладывать свои силы, чтобы делать организацию еще сильнее и приносить пользу родной республике и нашей стране», – заключил Руслан Шигабуддинов.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения активистов Татарстанского регионального отделения «Молодой Гвардии».