В части Советского района Казани с 19 по 20 ноября отключат воду

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Советском районе Казани с 19 по 20 ноября временно отключат воду. Ограничения связаны с подключением переложенного участка водопровода жилого комплекса на улице Халитова к городским сетям, сообщили в канале администрации района в МАКСе.

Водоснабжение прекратят с 09:00 19 ноября до 09:00 20 ноября. Под отключение попадут 13 многоквартирных домов, одно социальное учреждение и 41 административное здание:

Академика Арбузова, 5 к.1,2,3; 5/34 к.13-13а; 7, 7 к.2,3; 17/12а, 20/68/20, 20а, 22, 24/12, 26, 28, 30, 32/13, 42;

Артиллерийская;

Беговая, 7/1, 9/2, 11/5, 13/6, 15;

Журналистов, 27, 27а, 29, 29а, 29лб, 34и/34 к.12; 46а, 46а к.1,2,3,4; 48а, 48а к.1,2; 50, 50а, 50а к.1; 52, 52/1, 52а, 54, 54/1 (54 к.2); 54/2, 54/3, 54/4, 54/6, 54 к.2,3,4; 54а, 54в, 54л, 54л к.1; 56 к.1,3; 56б, 56г, 93стр;

Зенитная;

Зур Урам, 35, 37, 38/25, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 45, 47;

Кавалерийская;

Коновалова, 55, 55а;

Краснооктябрьская, 17, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68/20/20;

Металлистов;

Ново-Азинская, 12, 12а/17, 14, 14а, 17, 33, 35, 43, 43а, 43б, 43в, 45, 47;

Оборонная;

Олонецкая, 4а/1, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 60, 60а, 62, 64, 70, 72, 76;

Радистов, 5/11, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27;

Сергея Лазо;

Сибирский тракт, 34 стр.1 (34), 2, 3, 12, 12/1; 34 к.01,02,03,1,2,10,10а,13-13а,14,17; 34/1, 34/10, 34/12, 34л к.; 34а, 34б, 34в, 34в к.2; 34г, 34д к.1; 34з, 34и, 34л, 34л к.2; 36г, 36г к.1,4; 36д, 36ж, 40, 40/1, 40а;

Строительная;

Халитова, 1, 1/1, 1 к.1, 1стр, 2, 2 к.4, 2а, 2г, 2д/34 к.03, 2д к.2/34 к.02, 2стр, 3стр, 4стр, 4 к.1, 2стр; 5, 5стр, 7, 8, 8/1, 8а, 8а к.1, 8в, 9, 15, 15/1.

Жители могут заказать автоцистерну с водой по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60. Горожанам рекомендуют заранее запастись водой и скорректировать свои планы.