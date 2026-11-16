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Культура 16 ноября 2026 17:27

Число заявок на фестиваль «Наше время – безнен заман» выросло вдвое

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В КРК «Пирамида» в Казани стартовал гала-концерт фестиваля работающей молодежи «Наше время – безнен заман». В этом сезоне число заявок оказалось вдвое выше, чем годом ранее. Об этом журналистам сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«В этом году мы получили в два раза больше заявок, чем в прошлом. Уверены, их число будет продолжать расти. Участие в фестивале «Наше время – безнен заман» позволяет ребятам показать и раскрыть свои таланты. Сцена – это уникальная вещь, которая позволяет человеку развиваться», – отметил он.

Всего заявили о желании участвовать в фестивале более 2,5 тыс. человек. В гала-концерте примет участие 21 коллектив.

#наше время - безнен заман #азат кадыров
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