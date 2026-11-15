Участник войны с Японией из Лениногорского района Татарстана отмечает 100-летие

Фото: из личного архива Исмагила Сафуанова

Участник Великой Отечественной войны Исмагил Сафуанов из Лениногорского района Татарстана 15 ноября отмечает 100-летие. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

Исмагил Сафуанович Сафуанов родился в селе Каркали Лениногорского района, окончил шесть классов школы. С началом Великой Отечественной войны трудился в колхозе: работал на посевной и уборке урожая, косил траву для скота. 15 ноября 1943 года, в 17 лет, был призван в ряды Красной армии. Став сержантом, служил командиром отделения 246-го стрелкового полка. С 9 августа по 3 сентября 1945 года участвовал в боевых действиях против Японии – в частности, во взятии городов Муданьцзяна и Харбина. Демобилизован 15 ноября 1950 года в звании сержанта, командира отделения пулеметного взвода 2-го Дальневосточного фронта, рассказали в пресс-службе.

После возвращения в родное село работал заведующим клубом, потом шесть лет – продавцом в Каркалинском магазине и три года – машинистом на Каменном карьере. С 1966 года трудился грузчиком на Шугуровском битумном заводе, после чего вернулся на каменный карьер на должность машиниста, где работал до 1986 года. После выхода на пенсию был весовщиком в мелиорации, заведующим складом и председателем ревизионной комиссии в колхозе «Ярыш». С 1986 по 1996 год возглавлял общественную организацию ветеранов войны и труда.

Вскоре после возвращения из армии, 25 декабря 1951 года, Исмагил Сафуанович женился на Газиме Якуповне. В браке родились четверо детей.

Ветеран награжден медалями «За победу над Японией», «30 лет Советской Армии и Флота», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР» и «60 лет Вооруженных Сил СССР».