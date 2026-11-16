Кесслеровская сельдь впервые попалась промысловикам в Куйбышевском водохранилище

Фото: пресс-служба ВНИРО

Кесслеровскую сельдь обнаружили в Куйбышевском водохранилище впервые с момента его создания. Необычную рыбу промысловики выловили в Волжско-Камском плесе в ноябре, сообщает пресс-служба ВНИРО.

Ихтиологи Татарского филиала ВНИРО обследовали улов и подтвердили видовую принадлежность рыбы. Это оказался трехлетний самец длиной 28,7 см и весом 285 г. Одним из признаков стали 61 жаберная тычинка. В желудке сельди также нашли семь экземпляров тюльки.

Фото: пресс-служба ВНИРО

Ученые предполагают, что рыба могла попасть в водохранилище через судоходный шлюз Жигулевской ГЭС или с балластными водами судов класса «река-море». Кесслеровскую сельдь уже обнаруживали в небольших количествах в соседнем Саратовском водохранилище.

Специалисты не исключают, что в Куйбышевском водохранилище эта рыба встречается чаще, чем удается зафиксировать. Возможные находки остаются незамеченными из-за большой площади открытой водной зоны и невысокой интенсивности рыболовства в этой части водоема.