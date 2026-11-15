От Калининграда до Мальдив: где и почем татарстанцы проведут новогодние каникулы

Одни жители Татарстана готовятся встретить Новый год в крупных российских городах, другие выбирают отдых у теплого моря – предпочтения становятся разнообразнее, и география поездок, соответственно, расширяется. «Татар-информ» выяснил, какие направления пользуются наибольшим спросом, когда бронируются путешествия и в какие суммы обходятся каникулы.





Фото: © «Татар-информ»

Новогодние путешествия начали бронировать еще в сентябре

Жители Татарстана начали готовиться к новогодним каникулам задолго до наступления зимы. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», активное бронирование жилья на праздничные даты началось еще в сентябре. При этом основная волна заказов еще впереди, а часть путешественников будет искать гостиницы и апартаменты вплоть до начала январских выходных.

Авиабилеты татарстанцы также покупают заблаговременно. В сервисе путешествий «Туту» «Татар-информу» сообщили, что перелеты по России с вылетом из аэропортов республики на период с 28 декабря по 10 января бронируют в среднем примерно за три месяца, а для зарубежных поездок этот срок составляет 98 дней. Статистика отражает ранние заказы и может измениться ближе к праздникам.

Руководитель турагентства «Баунти» Елена Мугинова отмечает, что клиенты стали чаще откладывать покупку путевок, несмотря на риск подорожания отдыха.

«Если раньше туристы привыкли бронировать поездки заранее, то сейчас многие предпочитают делать это ближе к дате вылета. Люди опасаются нестабильной обстановки и откладывают покупку. Но ближе к новогодним праздникам цены значительно возрастают – иногда в полтора-два раза», – напомнила она.

В популярных отелях Таиланда и Вьетнама уже возникают сложности с размещением. По словам Мугиновой, агентство получает отказы по запросам на декабрь и январь. Кроме того, казанцы стали чаще выбирать вылеты непосредственно из Казани, чтобы избежать дополнительных переездов и возможных задержек при пересадках.

Несмотря на сложности с бронированием отдельных отелей и с перелетами, общего снижения интереса к новогодним поездкам турагенты не наблюдают. Менеджер по туризму Алина Сахапова оценила спрос на праздничный отдых как сопоставимый с прошлогодним.

«Одни туристы бронируют поездки заранее, потому что их устраивают цены, а другие ждут горящих предложений в надежде сэкономить», – подчеркнула Сахапова.

Еще одно популярное направление, согласно рейтингам, – Калининград. Интерес к этому городу с каждым годом становится только выше, отмечают турагенты Фото: © Пелагия Тихонова / РИА Новости

Москва, Петербург и Калининград: большинство татарстанцев выбирают Россию

Основная часть новогодних бронирований жилья у татарстанцев приходится на российские направления. По данным «Островка», их доля составляет 84%. Среди наиболее популярных городов – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Вологда. Статистика охватывает размещение с 31 декабря по 10 января.

По данным «Туту», на Москву и Санкт-Петербург приходится до половины ранних бронирований авиабилетов по России с вылетом из аэропортов Татарстана. Среди других популярных направлений – Краснодар, Сочи и Иркутск. Эта статистика не охватывает поездки на поездах и автомобилях, поэтому список городов несколько отличается от рейтинга бронирований жилья.

Еще одно популярное направление, согласно рейтингам, – Калининград. Интерес к этому городу с каждым годом становится только выше, отмечают турагенты.

«Калининград выбирают те, кому хочется погулять, посмотреть достопримечательности, почувствовать европейскую атмосферу. Это хороший вариант для новогодних праздников, если хочется не пляжного отдыха, а новых впечатлений», – рассказала Сахапова.

По России туристы нередко путешествуют самостоятельно. Турагент Гульнара Минегулова отметила, что такой формат особенно удобен для поездок, где можно обойтись без авиаперелета.

«По России люди чаще самостоятельно бронируют поездки. При этом выбирают направления, куда можно доехать на поезде или машине, чтобы не зависеть от работы аэропортов и не ждать вылета часами из-за введения режима «Ковер», – пояснила Минегулова.

Средний чек заказа авиабилетов по России на новогодние даты, по данным «Туту», составляет 26,4 тыс. рублей (туда и обратно). В «Островке» среднюю стоимость забронированной ночи в российских отелях и апартаментах оценивают в 8,3 тыс. рублей – на 4% выше прошлогоднего уровня. В среднем путешественники бронируют размещение на три ночи.

По данным «Туту», лидером международных авиабронирований из аэропортов республики стал Стамбул – 14% заказов. Фото: © Кирилл Зыков / РИА Новости

Стамбул, Минск и Самарканд: за границу едут не только ради моря

Среди зарубежных направлений жители Татарстана выбирают как морские курорты, так и города для экскурсионных путешествий. По данным «Туту», лидером международных авиабронирований из аэропортов республики стал Стамбул – 14% заказов. На втором месте Минск с долей 13%. Далее следуют Самарканд, Тбилиси и Мале – столица Мальдивской Республики.

По данным «Островка», среди стран, где татарстанцы бронируют жилье на новогодние каникулы, лидируют Белоруссия, Таиланд, Грузия, Узбекистан и Турция. При этом средняя стоимость ночи за границей составляет 11,9 тыс. рублей, что на 1% ниже прошлогоднего показателя. В среднем туристы бронируют размещение на четыре ночи, а средний чек заказа международных авиабилетов достигает 80,7 тыс. рублей (также туда-обратно).

Белоруссию и Узбекистан, по словам экспертов, выбирают прежде всего для экскурсионного отдыха. В Минске туристы могут провести новогодние выходные, гуляя по историческому центру, а в Самарканде – познакомиться с архитектурными памятниками и восточной кухней. По оценке Гульнары Минегуловой, такие поездки могут обойтись дешевле отдыха в дорогих гостиницах Египта, ОАЭ и на азиатских курортах, но будут не менее интересными.

Турция остается востребованной и после окончания пляжного сезона. Минегулова, которая сама уже шесть лет живет в этой стране, отметила, что зимой характер отдыха здесь по понятным причинам меняется.

«Турция зимой – это тоже отличный отдых. Можно остановиться в хорошем отеле, съездить на экскурсии, посмотреть достопримечательности. Конечно, море уже не такое теплое, около 19 градусов, но некоторые купаются даже в такой воде. А если приехать не на сами [новогодние] праздники, можно хорошо отдохнуть за меньшие деньги», – поделилась собеседница информагентства.

У тех, кого интересует именно пляжный отдых, востребованы Египет и Объединенные Арабские Эмираты. В первом туристов привлекают гостиницы с системой «все включено» и новогодними программами, а в ОАЭ – пляжи, городские развлечения и экскурсии. Также популярны Таиланд, Вьетнам и Шри-Ланка.

Южная и Юго-Восточная Азия тем временем не сдает позиций среди популярных направлений для новогоднего отдыха Фото: © Наталья Селиверстова / РИА Новости

Мальдивы, Фукуок и Хайнань: чем татарстанцев привлекает Южная и Юго-Восточная Азия

Южная и Юго-Восточная Азия тем временем не сдает позиций среди популярных направлений для новогоднего отдыха. Татарстанцы по-прежнему выбирают курорты Таиланда и Вьетнама, все активнее интересуются Китаем и планируют поездки на Мальдивы. Даже высокие цены в праздничный период не останавливают желающих провести каникулы на теплом море.

Мальдивы постепенно перестают быть недосягаемой мечтой для путешественников. По данным Ассоциации туроператоров России, стоимость туров на острова начинается от 185 тыс. рублей на двоих. Однако это предложения на даты вне новогодних праздников, во время которых отдых, разумеется, обходится значительно дороже. Как рассказала Алина Сахапова, наиболее выгодные варианты встречались летом и осенью, особенно в сентябре.

Для части туристов Мальдивы остаются путешествием, к которому они идут годами.

«Мне кажется, это одно из тех направлений, куда хочется попасть очень многим. Наше поколение, люди примерно 40 лет, уже начинают позволять себе такие путешествия. У кого-то сложилась карьера, кто-то может накопить деньги и понимает, что теперь может поехать на Мальдивы», – рассказала Гульнара Минегулова.

Китай стал одним из наиболее заметных направлений на азиатском туристическом рынке. По наблюдениям Елены Мугиновой, интерес к поездкам в эту страну за год существенно изменился.

«В этом году спрос на Китай значительно вырос. Здесь можно совместить пляжный отдых с насыщенной экскурсионной программой, а при желании добавить круиз из Шанхая. Получается интересное путешествие, которое не ограничивается отдыхом на море», – рассказала Мугинова.

Помимо Китая, для новогоднего отдыха татарстанцы рассматривают Таиланд и Вьетнам. Среди наиболее привлекательных вариантов Алина Сахапова выделила Хайнань, Пхукет, Фукуок и их более доступную альтернативу – Нячанг. Впрочем, за отдых у теплого моря в разгар праздников придется выложить немало: по оценке специалиста, десять ночей в Азии с вылетом 26–28 декабря обойдутся минимум в 250 тыс. рублей на двоих. В стоимость входят перелет, проживание и завтраки.

Фото: © Михал Захаров / «Татар-информ»

Горячие источники и заснеженные горы: где еще встретить Новый год

Провести новогодние каникулы у воды можно и без путешествия к теплому морю. В Тюменской области, которую в 2020 году признали столицей термальных вод России, туристов ждут горячие минеральные бассейны под открытым небом. Купаться здесь можно даже в сибирские морозы, когда вокруг лежит снег.

Как сообщает АТОР, в регионе уже открылся термальный зимний сезон. Но одними источниками поездка не ограничивается: за несколько дней можно погулять по историческому центру Тюмени, побывать в Тобольском кремле и попробовать блюда сибирской кухни.

Любителям более активного отдыха стоит учитывать дополнительные расходы на горнолыжных курортах. Помимо проживания и дороги, в бюджет поездки могут войти аренда снаряжения, ски-пассы и занятия с инструктором. При этом, по наблюдениям татарстанских турагентов, такой отдых выбирают далеко не все.

«Горнолыжные курорты тоже выбирают – Домбай, Шерегеш, Роза Хутор. Но я бы не сказала, что спрос очень большой. Это все-таки отдых на любителя, большая часть туристов предпочитает тепло», – рассказала Алина Сахапова.

Впрочем, напоминает АТОР, горные курорты привлекают и тех, кто не увлекается лыжами и сноубордом. Для таких туристов предусмотрены экскурсии, прогулочные маршруты и подъемы по канатным дорогам. Еще одной альтернативой зимнему отдыху эксперты называют санатории с оздоровительными программами.

В отличие от дальних зарубежных туров, такие поездки можно запланировать всего на несколько дней. Термальные источники, горные курорты и санатории позволяют провести праздники без длительного отпуска, подобрав маршрут и продолжительность отдыха под собственный бюджет.