Заметно водителям и пешеходам: на дороги и дворы Казани направили более 27 млрд

Суммарные вложения в дорожную инфраструктуру Казани в 2026 году превысили 27 млрд рублей. При этом ремонт и строительство дорожной сети не ограничились центральными улицами – новые дороги появились также и на въездах в город, и в жилых массивах. Как изменился город для автомобилистов, пешеходов и гостей – в материале «Татар-информа».





В городе отремонтировали дороги в 30 поселках и добавили почти 10 км велодорожек

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Нам удается сохранять высокие темпы по ремонту дорог»

На развитие, ремонт и благоустройство дорожной сети в Казани в 2026 году суммарно направили свыше 27 млрд рублей, и работы охватили 204 дорожных участка. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

По его словам, на ремонт дорожной сети направили 18,2 млрд рублей, 890 млн – на ремонт ливневых канализаций, почти 3,5 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорожных объектов и еще 4,6 млрд – на программу «Наш двор».

Игорь Куляжев: «На развитие, ремонт и благоустройство дорожной сети в Казани в 2026 году суммарно направили свыше 27 млрд рублей, и работы охватили 204 дорожных участка» Фото: kzn.ru

«Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», поддержке республики, лично Раиса РТ Рустама Минниханова нам удается сохранять высокие темпы по ремонту дорог. 130 километров дорог привели в порядок в этом году. И эта работа заметна автомобилистам, пешеходам и гостям нашего города», – прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Он подчеркнул, что системное, ежегодное внимание к этому вопросу позволило показателю доли нормативных дорог в Казани превысить отметку в 85%.

Метшин особо отметил, что Казань ежегодно прирастает велосипедными дорожками – плюс почти 10 километров за этот год, а число аварийных участков, напротив, с каждым годом уменьшается.

«Неухоженных дворов остались буквально единицы»

Куляжев подробнее остановился на ключевых проектах этого года:

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» было отремонтировано 14 участков дорог почти на 8 километров.

Еще семь участков на 6,2 километра отремонтировали при подготовке к саммиту Россия – АСЕАН.

На 41 участке длиной 30 километров отремонтировали дороги с изношенным покрытием, в основном на въездах в город.

В рамках программы ремонта улично-дорожной сети отремонтировано 19 участков дорог общей протяженностью более 4 километров.

Выполнен ремонт проездов к дворам протяженностью более 16 километров по программе «Наш двор».

«Роль программы «Наш двор» трудно переоценить. Благоустроенные дворы – это важнейшая составляющая комфорта. На сегодняшний день неухоженных дворов остались буквально единицы. На следующий год мы эту программу завершим», – отметил Метшин.

Дороги в поселках и проезды к садам

Куляжев также рассказал, что в этом году продолжили ремонт дорог в поселках Казани. По его словам, на эти цели было выделено 2 млрд рублей и программа охватила 85 участков дорог в 30 поселках города.

Кроме того, отремонтировали дорогу длиной более одного километра, ведущую к садовым товариществам «Руно» и «Солонка» в Авиастроительном районе. Как отметил Куляжев, за семь лет программы по устройству дорог к садам построено и отремонтировано 20 путей длиной около 26 километров для 29 СНТ.

Также в этом году выполнен ремонт сетей ливневой канализации протяженностью более двух километров. А для снижения числа ДТП на 66 аварийно опасных участках установлено 430 дорожных знаков, более 2 тыс. ограждений, два светофора и 27 проектируемых пешеходных переходов.

«Объем этого года – более 200 отремонтированных участков дорог – подтверждает, что мы не сбавляем темпы в обновлении городской инфраструктуры. Это приоритетная задача, и она приносит реальную пользу каждому казанцу», – заявил Куляжев.