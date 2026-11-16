Эксперт Бондарь рассказал, что делать, если в квартире холодно

Если в квартире в отопительный сезон температура ниже нормы, жильцы имеют право на перерасчёт платежей. Об этом «Татар-информу» рассказал общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, если трубы холодные, первым делом нужно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу — номер телефона указан на платёжке. Дополнительно эксперт рекомендует продублировать заявку через приложение «Госуслуги. Дом» или обратиться в управляющую компанию.

«Нужно потребовать приехать, разобраться, подключить ваши батареи, посмотреть, если они холодные. Если температура в комнате меньше 18 градусов, это уже является нарушением. А если угловая комната, то должно быть не ниже 20 градусов», — пояснил Бондарь.

Специалисты обязаны приехать в течение 30 минут и провести осмотр, чтобы выявить причину. Причину должны определить в рамках часа, а устранить проблему в течение 3-5 дней. Если сроки нарушены, управляющая компания обязана сделать перерасчёт. Для этого специалист должен составить акт о некачественной услуге и провести замеры температуры.

По словам Бондаря, самая частая причина холодных батарей в начале отопительного сезона — завоздушивание радиаторов или системы отопления. Реже встречается неисправность самой батареи. «Управляющая компания по заявке очень быстро решает эту проблему», — резюмировал эксперт.