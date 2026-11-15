Турнир в Тбилиси принёс Татарстану три бронзовые награды по кендо

Фото: Федерация кендо РТ

Спортсмены, представляющие ФСО «Динамо» Республики Татарстан, – Артур Салмияров и Дмитрий Куликов – успешно выступили на VIII Международном турнире по кендо, который прошел 14–15 ноября в Тбилиси.

В личном зачете Артур Салмияров завоевал бронзовую медаль. В командных соревнованиях оба татарстанских спортсмена, выступая в составе смешанных команд, также стали бронзовыми призерами. Таким образом, на счету представителей Татарстана – три бронзовые награды международного турнира.

«Наши спортсмены не раз приезжали в Тбилиси, и эти встречи стали для нас доброй традицией. Здесь можно не только побороться за медали, но и потренироваться под руководством наших хороших друзей, пообщаться с кендоистами из разных стран. Отдельно хочу поблагодарить руководителя Федерации кендо Грузии Гиоргия Лекашвили за ежегодный теплый и дружеский прием. Очень ценим это гостеприимство и нашу многолетнюю дружбу», – отметил президент Всероссийской федерации кендо Владислав Толкишевский.