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На главную ТИ-Спорт 15 ноября 2026 19:28

Турнир в Тбилиси принёс Татарстану три бронзовые награды по кендо

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Турнир в Тбилиси принёс Татарстану три бронзовые награды по кендо
Фото: Федерация кендо РТ

Спортсмены, представляющие ФСО «Динамо» Республики Татарстан, – Артур Салмияров и Дмитрий Куликов – успешно выступили на VIII Международном турнире по кендо, который прошел 14–15 ноября в Тбилиси.

В личном зачете Артур Салмияров завоевал бронзовую медаль. В командных соревнованиях оба татарстанских спортсмена, выступая в составе смешанных команд, также стали бронзовыми призерами. Таким образом, на счету представителей Татарстана – три бронзовые награды международного турнира.

«Наши спортсмены не раз приезжали в Тбилиси, и эти встречи стали для нас доброй традицией. Здесь можно не только побороться за медали, но и потренироваться под руководством наших хороших друзей, пообщаться с кендоистами из разных стран. Отдельно хочу поблагодарить руководителя Федерации кендо Грузии Гиоргия Лекашвили за ежегодный теплый и дружеский прием. Очень ценим это гостеприимство и нашу многолетнюю дружбу», – отметил президент Всероссийской федерации кендо Владислав Толкишевский.

#кендо #Татарстан
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