Татарстан взял призовые места в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подвел итоги юбилейного, десятого Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Победителями стали 49 муниципальных команд из 33 регионов, представивших лучшие решения в сфере местного самоуправления.

Работы оценивались по пяти направлениям: градостроительство, управление территорией, умный город, укрепление межнационального мира и бренд территории. Общий призовой фонд составил 1 млрд рублей, который в ближайшее время поступит победителям.

Татарстан занял призовые места в трех из пяти номинаций. Поселок городского типа Аксубаево стал первым в номинации «Градостроительство» (первая категория), Нижнекамск – вторым в номинации «Умный город» (первая категория), Бугульма – пятым в номинации «Укрепление межнационального мира» (первая категория).

«Конкурс дает возможность поддержать муниципалитеты, которые доказали эффективность работы. Но главное – тиражировать успешные практики в другие регионы, что способствует достижению целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни», – отметил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в соцсетях.

За десять лет проведения конкурса в нем приняли участие более 9 700 городов и поселений, а призерами стали порядка 400. Важно, чтобы их опыт становился рабочим инструментом для других коллег, а реализованные проекты улучшали жизнь людей в каждом уголке страны, включая Татарстан.