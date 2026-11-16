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Происшествия 16 ноября 2026 17:31

21-летняя девушка признала вину в причастности к подрыву авто Заворотного

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По подозрению в причастности к подрыву автомобиля в Москве, в котором находился Сергей Заворотный – бывший помощник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, задержана 21-летняя россиянка. Вину в совершении преступления она признала, сообщает ТАСС.

Согласно данным ФСБ, с июля 2026 года девушка находилась в психологической обработке представителя мошеннического кол-центра. Собеседник представился ей сотрудником Центробанка. Девушка перечислила на «безопасные счета» крупную денежную сумму.

#покушение на убийство #мошенники
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