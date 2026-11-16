В Татарстане наградили лучших метрологов, стандартизаторов и испытателей

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Церемония награждения победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» в номинации «Вклад в развитие качественной продукции и оказываемых услуг» прошла в Казани в Торгово-промышленной палате РТ. Мероприятие было приурочено к Всемирному дню качества.

В торжественной обстановке дипломы вручили лучшим метрологам, стандартизаторам, работникам испытательных лабораторий, а также выпускникам вузов республики. Собравшихся поприветствовал директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Олег Ибрагимов.

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

«Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» – уникальный проект, объединяющий наиболее выдающихся, амбициозных и инициативных татарстанских производителей для демонстрации своих достижений и инноваций. География конкурса охватывает всю территорию нашей республики, а спектр продукции – практически все отрасли экономики», – сообщил он.

«Неугасающий интерес к конкурсу подтверждает внимательное отношение руководителей татарстанских предприятий к вопросам обеспечения и повышения качества, а также стремление к всестороннему совершенствованию деятельности на благо нашей республики», – заметил Ибрагимов.

Он поздравил финалистов с победой, пожелал профессиональных достижений, успехов в реализации намеченных планов и покорения новых вершин.

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Церемония награждения началась с номинации «Лучшая выпускная квалификационная работа выпускников образовательных организаций высшего образования Республики Татарста». Дипломы авторам лучших работ вручил начальник Управления профессионального образования Министерства образования и науки РТ Андрей Федоров.

«Все, что производится в Татарстане, создается усилиями наших предприятий и организаций. Однако это было бы невозможно без подготовленных кадров, а кадры готовятся в наших образовательных учреждениях. Отдельно благодарю организаторов конкурса за наличие этой номинации», – сказал Федоров.

По итогам конкурса первое место в этой номинации занял выпускник КНИТУ-КАИ Константин Капитонов.

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Дипломы победителям в номинации «Лучший метролог Республики Татарстан» вручил заместитель министра промышленности и торговли РТ Надир Закиров. В числе победителей – начальник отдела метрологического обеспечения производства ПАО «КАМАЗ» Ксения Осипенко, замначальника отдела метрологии АО «Газпром межрегионгаз Казань» Владимир Киселев, ведущий инженер по метрологии АО «Завод Элекон» Зарина Скворцова, ведущий инженер группы по метрологическому обеспечению СП «Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина» Олег Осипов и другие.

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Среди стандартизаторов были награждены инженер по стандартизации 1 категории АО «Казанский вертолетный завод» Наиля Симонова, главный специалист по стандартизации АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» Екатерина Тигина, инженер по стандартизации и сертификации ООО «Август-Алабуга» Гульсина Гарифуллина, инженер по системе менеджмента качества и стандартизации ВНИИР – филиала ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» Эльза Газизова и ряд представителей иных предприятий.

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Лучшими испытательными лабораториями были признаны Химическая лаборатория ООО «Инженерный центр «Энергопрогресс», производственная лаборатория представительства ООО «Арча» Арский молочный комбинат, испытательная лаборатория ООО «Газпром трансгаз Казань», испытательный центр ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» и другие. Сотрудников лабораторий-победителей поздравил заместитель председателя Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» Дмитрий Шевелев.

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Профессионалов в области стандартизации, метрологии и испытаний также отметили почетными грамотами и благодарностями ЦСМ Росстандарта в Республике Татарстан. Награды им вручила заместитель директора ФБУ «ЦСМ Татарстан» Галия Исламова.

Конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» в номинации «Вклад в развитие качественной продукции и оказываемых услуг» проводится с 2015 года. Его главная цель – подчеркнуть ценность работы специалистов, которые отвечают за качество и точность на производствах. Конкурс также поддерживает развитие профессиональных навыков у специалистов и выпускников вузов Татарстана. Организаторами конкурса выступают Торгово-промышленная палата РТ, Министерство промышленности и торговли РТ и ФБУ «ЦСМ Татарстан».