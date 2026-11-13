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Общество 13 ноября 2026 12:06

Новый челнинский офтальмологический центр примет первых пациентов в декабре

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Новый челнинский офтальмологический центр примет первых пациентов в декабре
Фото: © Минздрав РТ

Обновленный офтальмологический центр в Набережных Челнах готовится принять первых пациентов в декабре 2026 года. Об этом сообщает Минздрав Татарстана.

Консультативно-диагностический центр откроется на площадях городской больницы № 2. Одним из направлений работы учреждения станет лазерное лечение заболеваний глаз. В распоряжении врачей – несколько современных лазерных установок. С их помощью можно будет проводить коагуляцию сетчатки при дистрофиях и разрывах, лечить диабетические поражения сетчатки, а также выполнять лазерные вмешательства при глаукоме и вторичной катаракте.

Фото: © Минздрав РТ

Кроме того, в центре предусмотрена малая амбулаторная хирургия. Врачи смогут удалять халязионы, птеригиумы, новообразования век и проводить другие операции на переднем отрезке глаза.

«Сейчас медучреждение получает разрешительные документы. Специалисты готовят кабинеты и рабочие места. В декабре центр примет первых пациентов, плановую офтальмологическую помощь будут оказывать жителям Набережных Челнов и Закамья», – говорится в сообщении.

Фото: © Минздрав РТ

На втором этапе реализации этого масштабного проекта предусмотрено создание круглосуточного стационара офтальмологического центра. На будущих площадях отделения начат капремонт.

#офтальмология #минздрав татарстана #минздрав рт
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