В Нижнекамске к Новому году откроют новую елочную площадку у «ТАНЕКО Арены»

В Нижнекамске к Новому году появится новая праздничная площадка возле «ТАНЕКО Арены». Здесь планируют установить елку и обустроить вокруг нее каток. Всего в городе подготовят четыре основные ледовые площадки и еще 17 дворовых катков. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома города Ильнар Сираев.

Новую площадку возле «ТАНЕКО Арены» планируют использовать для семейного зимнего отдыха. Сейчас городским службам предстоит согласовать с администрацией спортивного объекта размещение праздничных конструкций, подключение электричества и организацию безопасных подходов.

Центральную елку традиционно установят в парке «Семья». Здесь появятся световые композиции, фотозоны, ледовый лабиринт, горка и каток. Подготовка ледовых объектов будет зависеть от погодных условий.

Елочные городки также организуют в парках «Велики», имени Габдуллы Тукая и «Солнечная поляна», сквере имени Николая Лемаева и возле спорткомплекса «Шинник». По одной елке установят на Красном Ключе и у районного дома культуры «Мирас». Праздничную подсветку предусмотрели и на набережной.

Четыре основные площадки для катания разместятся возле ФОК «Батыр», в парке «Семья», у спорткомплекса «Шинник» и возле «ТАНЕКО Арены». Еще 17 катков зальют во дворах. Открывать их будут после установления подходящей погоды и проверки безопасности льда.

Праздничное оформление Нижнекамска планируют завершить к 10 декабря. К этому сроку должны установить новогодние конструкции, проверить подключения и включить подсветку. Открытие елочных городков пройдет по отдельному графику, который опубликуют позднее.

Кроме того, к праздникам намерены украсить более 100 остановок общественного транспорта. К подготовке также подключат школы, детские сады, учреждения культуры и спорта, торговые центры, магазины и предприятия общественного питания. Для предпринимателей установлен срок подготовки праздничного оформления до 10 декабря.

В городе вновь проведут конкурс на лучшее новогоднее оформление зданий и дворов. В качестве примера привели жителей дома №11 на улице Кайманова, которые организовали собственный елочный городок и получили признание на всероссийском конкурсе «Елки России» в 2025 году.

«Никто, кроме нас, праздничное настроение для людей не создаст. И один город все не украсит», – подчеркнул мэр города Радмир Беляев, призвав руководителей предприятий и учреждений принять участие в подготовке.