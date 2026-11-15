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Общество 15 ноября 2026

«Чаян» онлайн»: колхоз с яйцами и собачий вальс на собачьей свадьбе

Ноябрьские ретрокарикатуры и рубрика «Странные люди» от журнала «Чаян»

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Вниманию читателей «Татар-информа» – ретрокарикатуры из ноябрьского номера легендарного сатирического журнала «Чаян».

Смех сквозь годы

Шаукат ГАЛИЕВ

ВОТ ПТИЦЕВОД!..

Вся деревня

В клуб валит –

Фокусник приехал!

Ну, волшебник,

Что творит –

Диво и потеха!..

Вот, на сцене стоя, из

Дамского берета

Он достал...

Штук сто яиц!

Я взглянул на преда –

Тот восторженно сиял

И толкал соседку.

А циркач изображал

Из себя... наседку.

Миг –

И сцена вся желта,

Расплодил цыплят он!..

В зале шум:

«Вот это – да!

Что там инкубатор!..»

Тут вскочил наш пред –

И бас

Загремел под сводом:

«Друг!

Останься ты у нас...

Главным птицеводом!»

Перевод с татарского

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