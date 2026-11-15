«Чаян» онлайн»: колхоз с яйцами и собачий вальс на собачьей свадьбе
Ноябрьские ретрокарикатуры и рубрика «Странные люди» от журнала «Чаян»
Вниманию читателей «Татар-информа» – ретрокарикатуры из ноябрьского номера легендарного сатирического журнала «Чаян».
Смех сквозь годы
Шаукат ГАЛИЕВ
ВОТ ПТИЦЕВОД!..
Вся деревня
В клуб валит –
Фокусник приехал!
Ну, волшебник,
Что творит –
Диво и потеха!..
Вот, на сцене стоя, из
Дамского берета
Он достал...
Штук сто яиц!
Я взглянул на преда –
Тот восторженно сиял
И толкал соседку.
А циркач изображал
Из себя... наседку.
Миг –
И сцена вся желта,
Расплодил цыплят он!..
В зале шум:
«Вот это – да!
Что там инкубатор!..»
Тут вскочил наш пред –
И бас
Загремел под сводом:
«Друг!
Останься ты у нас...
Главным птицеводом!»
Перевод с татарского