Руслан Нигматуллин рассказал о жизни с женой, которая младше него на 28 лет

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин с иронией отреагировал на критику своего второго брака из-за разницы в возрасте с супругой. 52-летний спортсмен рассказал, что они с женой Эвелиной не замечают разницы в 28 лет и не обращают внимания на негативные комментарии, сообщает «Super».

По словам Нигматуллина, он понимает, почему окружающие критикуют их отношения, однако не собирается реагировать на каждый негативный отзыв. Спортсмен добавил, что при необходимости просто блокирует пользователей, которые переходят границы в личных сообщениях.

Также футболист рассказал, что уже три года не виделся с сыновьями от первого брака. Он следит за их жизнью в социальных сетях и надеется на встречу, но пока не готов подробно обсуждать эту тему.

Нигматуллин и Эвелина поженились в 2025 году. Недавно у супругов родилась дочь Адалин. Ранее спортсмен много лет состоял в браке с Еленой, от которой у него двое сыновей. Развод сопровождался судебными разбирательствами из-за раздела имущества, в том числе московской квартиры стоимостью 121 млн рублей.