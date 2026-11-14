Волк с тюльпаном, разгром на льду: «Нефтехимик» уступил «Авангарду» в «экоматче»

Нижнекамцы вышли на лед в специальной форме выходного дня, болельщики сдавали пластик и делали брелоки из вторсырья, а на площадке их соперник оказался безжалостен - 1:5. Главный тренер Игорь Гришин после игры философски заметил: «Самая главная форма - это содержание». Подробнее - в репортаже «ТИ-Спорта».





Фото: hcnh.ru

Бирюза, тюльпан и бензольные кольца: как «Нефтехимик» удивил формой

В Нижнекамске в этот вечер пахло не только хоккеем, но и экологией. На арене выстроились очереди к контейнерам для приема пластика, в фойе крутился станок, превращающий вторичное сырье в брелоки. Презентация новой игровой формы «волков» прошла в день рождения Николая Лемаева, отца-основателя города и «Нижнекамскнефтехима», и в преддверии завтрашнего Всемирного дня вторичной переработки.

На временной форме визуальным акцентом стал насыщенный бирюзовый цвет – отсылка к философии экологичности СИБУРа, партнера тематического матча. Логотип волка получил новую трактовку: очертания языка стилизованы под тюльпан, один из главных традиционных орнаментов Татарстана. Внутри воротника свитера – название города на татарском языке «Түбән Кама», а на номерах – паттерны с бензольными кольцами.

Цветовая гамма – выход за рамки консервативных спортивных цветов, команда хочет быть более современной. Пока что это только «форма выходного дня»: в ней нижеккамцы проведут несколько матчей в ноябре (21-го со «Спартаком», 29-го с «Барысом»). Если болельщикам понравится, эксперимент могут продлить. Кстати, полностью сменить логотип сейчас нельзя – по регламенту КХЛ это делается только в межсезонье.

Фото: Ирина Донова / «Татар-информ»

А «экоматч», как назвали его в клубе, – это и про вовлечение городской аудитории, и про заметность за пределами Нижнекамска: клуб думает над программой лояльности, новым сайтом и благоустройством арены. Атмосфера в холле арены напоминала эко-фестиваль: дети с родителями несли к конейнерам пластиковые бутылки, кто-то крутил в руках свежеиспеченный брелок, кто-то фотографировался у стенда с волком.

Быстрый гол – и провал во втором периоде: как «Авангард» перевернул игру

Матч начался для «Нефтехимика» удачно: Максим Федотов бросил с дальней дистанции, Александр Петунин и Герман Точилкин сыграли на добивании, и последний открыл счет. Однако второй период остался за «Авангардом»: сначала в большинстве отличился Семен Чистяков, а спустя всего 12 секунд в равных составах забил Александр Волков. Главный тренер «волков» Игорь Гришин пояснил после матча, как этот эпизод сказался на итоговом счете.

«Мы сломались после очень быстрого первого гола в наши ворота, который мы нечисто пропустили. И тут же через 10 секунд опять пропустили. Это не очень хорошо на нас сказалось», – признал он.

В третьем периоде гости дважды реализовали большинство: Константин Окулов поразил ближний угол, а менее чем через минуту Василий Пономарев довел счет до крупного. Пятая шайба стала окончательной точкой — 1:5. Любопытный каламбур случился в концовке «экоматча»: был сначала удален, а после финальной сирены получил еще 20 минут штрафа за оскорбление судей игрок гостей с фамилией Пакетт.

Рафаэль Бикмуллин Фото: hcnh.ru

Форвард «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин после матча объяснил, что после первого гола, пропущенного в меньшинстве, нельзя было пропускать в следующей же смене, но ошибка все же случилась.

«Потом пытались где-то рисковать, где-то забить, но сегодня не получилось. Немножко не получилось и в большинстве. Надо быть сконцентрированными. Когда дают большинство, нужно его исполнять. Будем работать», – сказал он.

Несмотря на поражение, «Нефтехимик» остался на втором месте Восточной конференции – у «волков» 31 очко в 27 встречах. Но тот же «Авангард» уже наступает на пятки – у омичей 30 очков и на две игры меньше.

«Заглядываю в таблицу: два-три очка – и можно оказаться внизу. Все игры напряженные, второе место держим, и хотелось бы на нем удержаться. В этой жизни нет ничего невозможного», – добавил Бикмуллин.

«Самая главная форма – это содержание»: вердикт Гришина и детали вечера

Главный тренер хозяев после игры прокомментировал и ход встречи, и новую форму.

«На третий период вышли, сыграли агрессивно первую смену, но при игре «четыре на четыре» подготовились, что будем в большинстве, специально так выпустили игроков, но эти люди пропустили шайбу. У ребят упало настроение – не смогли собрать его до конца», – пояснил Гришин.

На рассуждения о том, что новая форма может оказаться несчастливой, он отреагировал философски.

«Я не думаю, что здесь надо именно на это обращать внимание. Самая главная форма – это содержание. Форма красивая, все это интересно, но содержание важнее формы. Все это, знаете, такое, напускное. Надо обращать внимание не на эти вещи, а на то, что ты делаешь», – сказал он.

Новая «форма выходного дня» Фото: hcnh.ru

Отдельный штрих вечера – внимание к деталям вне хоккея. Мама двукратного обладателя Кубка Стэнли, нижнекамца Михаила Сергачева выбрала для просмотра хоккея не Солт-Лейк-Сити, а Нижнекамск – вместе с бабушкой защитника «Юты» и воспитанниками секций по адаптивному футболу и плаванию, которых поддерживает благотворительный фонд Сергачева «Сектор 98». А «Нефтехимик» в этот вечер подтвердил статус второй народной команды Татарстана – даже в поражении.

«Волки» продолжат домашнюю серию 17 ноября матчем с минским «Динамо». Начало – в 19:00.