Минниханов отправится в Екатеринбург для участия в выставке «Иннопром-2023»

Рустам Минниханов на Международной промышленной выставке «Иннопром-2022»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов отправится в Свердловскую область для участия в XIII Международной промышленной выставке «Иннопром-2023».

Рабочая проездка руководителя республики продлится два дня, 9 и 10 июля. Сама выставка будет проходить в Екатеринбурге (в МВЦ «Екатеринбург-Экспо») с 10 по 13 июля.

На «Иннопроме» окажутся представлены более 35 татарстанских компаний по сравнению с примерно 20 в прошлом, 2022 году. Это, в частности, Судостроительная корпорация «Ак Барс», Казанский вертолетный завод, «РариТЭК-холдинг», «Татлифт», «Промэнерго», «Энергоразвитие», «КЭР-Холдинг» и Kama Tyres.

Предприятия республики презентуют модели судов и летательного аппарата, IT-технологии, технологическое оборудование, зарядные станции для электромобилей и ряд других разработок, отмечает пресс-служба Минпромторга РТ.

Главная тема «Иннопрома-2023» — «Устойчивое производство: стратегии обновления». Страна-партнер выставки — Республика Беларусь. В главной стратегической сессии примут участие премьер-министры РФ и РБ Михаил Мишустин и Роман Головченко.