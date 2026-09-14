Мэр Нижнекамска: «Когда звучит сирена, жизнь в городе должна останавливаться»

Две девушки погибли, три человека попали в больницы после атаки беспилотников на Нижнекамск 13 сентября. Повреждены жилые дома и автомобили. Как город помогает пострадавшим, когда жители смогут вернуться в свои квартиры и какие поручения дал мэр Радмир Беляев – в материале «Татар-информа».





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Секундой раньше, секундой позже – трагедии удалось бы избежать»

Атака беспилотников на Нижнекамск 13 сентября привела к гибели двух девушек. Они возвращались домой из ночного клуба во время действия сирены и находились в автомобиле на перекрестке улиц 30 лет Победы и Студенческой в момент атаки.

«К сожалению, двое погибших находились в автомобиле. Они выехали из ночного клуба во время работы сирены в сторону дома. Но, к сожалению, пустая улица… БПЛА попадает в дерево, осколками сечет машину, и происходит вот такая трагедия», – сказал на деловом понедельнике мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

«Секундой раньше, секундой позже – трагедии удалось бы избежать. Но, к сожалению, случилось так, как случилось», – сказал глава города Фото: пресс-служба Нижнекамска

Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы.

Беляев подчеркнул, что трагедия произошла буквально в считаные секунды. «Секундой раньше, секундой позже – трагедии удалось бы избежать. Но, к сожалению, случилось так, как случилось», – сказал глава города.

Родственники погибших накануне прибыли в Нижнекамск. Муниципалитет окажет семьям необходимую помощь, в том числе в организации доставки тел и захоронения. Беляев также попросил представителей мусульманского и православного духовенства подключиться к этой работе.

Начавшееся с этой трагедии деловое совещание участники продолжили минутой молчания. Беляев предложил почтить память погибших. «Безусловно, это большая боль для всех нас. И наша задача сейчас – оказать семьям всю необходимую помощь и поддержку», – сказал мэр.

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Помощь пострадавшим

После атаки городские службы оказывают помощь пострадавшим и тем, кто оказался в сложной ситуации. В больницы были госпитализированы три человека. Двое из них – пассажиры автомобиля, попавшего под осколки. Их состояние остается тяжелым, но стабильным.

Еще одной госпитализированной стала 93-летняя жительница Нижнекамска. После пережитого стресса ей потребовалась медицинская помощь.

«Одна бабушка, 93 года, поступила по симптоматике нервозности после атаки. Мы сейчас определяем – скорее всего, будем отправлять ее в санаторий «Ижминводы», – сообщил Радмир Беляев.

При этом, по словам мэра, многие жители в момент атаки успели принять меры безопасности и укрыться. Это, считает мэр, позволило избежать большего числа пострадавших.

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Поврежденный дом: часть жителей уже вернулась

Серьезнее всего пострадал один пятиэтажный четырехподъездный дом. В нем зарегистрирован 101 собственник.

После обследования специалисты разрешили 57 собственникам вернуться в свои квартиры – два подъезда дома признаны пригодными для постоянного проживания.

Еще 41 человек – жители первого и второго подъездов – пока находятся у родственников. Для них будет предоставлено временное жилье. Часть жителей уже разместили в «Камском Артеке»: два человека были направлены туда накануне, еще трое должны заселиться.

По словам Беляева, сейчас город понимает ситуацию по каждому жителю дома. Главная задача – провести необходимые восстановительные работы и как можно быстрее вернуть людей в свои квартиры.

Более 200 обращений от жителей

Повреждения получили и соседние дома. После атаки продолжают поступать сообщения о поврежденном имуществе. Жители обращаются из-за разбитых окон, поврежденных фасадов и автомобилей.

Все обращения фиксируются через систему «Открытый Нижнекамск». На момент утреннего совещания поступило более 211 заявок.

Для жителей действует установленный порядок получения помощи. По словам мэра, алгоритм определен федеральными и республиканскими нормативными документами. Ответственные службы должны принимать обращения и контролировать вопросы выплат.

«Все необходимые мероприятия будут отработаны в кратчайшие сроки», – заверил глава города.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Службы начали работать сразу

Мэр отметил скорость реакции городских и республиканских служб.

На одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Пожар ликвидировали силы МЧС Татарстана, спецбатальона и городских подразделений. После этого начались восстановительные работы.

На месте также работали следователи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ – «Террористический акт».

Накануне в Нижнекамск прибыл Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Он осмотрел промышленную зону, поврежденный жилой дом и место гибели людей, а также встретился с жителями, находившимися в пункте временного размещения.

По итогам состоялось заседание оперативного штаба, где определили дальнейшие действия по ликвидации последствий.

К помощи подключились не только экстренные службы. Волонтеры, работодатели и городские учреждения начали помогать жителям с первых часов после атаки.

В частности, седьмая школа открыла свои помещения, организовала питание и психологическую помощь. Там же начали принимать обращения жителей. По словам мэра, такая готовность стала важной частью общей системы реагирования.

«Если бы люди не укрылись – была бы другая история»

Часть выступления Беляев посвятил поведению людей во время атаки.

По его словам, жители домов, расположенных рядом с местом происшествия, в большинстве своем быстро отреагировали на угрозу: отошли от окон, а часть людей спустились в укрытия. Именно это, считает мэр, позволило избежать большего количества пострадавших.

«Если бы люди не укрылись, если бы не ушли от окон, если бы не спустились в подвал – была бы другая история», – сказал Беляев.

Мэр еще раз уточнил, что во время угрозы нельзя продолжать обычные дела и рассчитывать, что опасность пройдет стороной.

Если человек находится дома, необходимо уйти от окон и по возможности спуститься в укрытие. Для тех, кому сложно передвигаться, градоначальник напомнил об альтернативных вариантах – например, коридоре или ванной комнате.

«Я всегда говорю: если сложно спуститься в укрытие, как минимум надо отойти от окон – коридор, ванна, подвал частного дома, если он есть. Но продолжать во время сирены спать у окна и думать, что авось принесет, – это неправильные действия», – отметил он.

«Жизнь в городе должна полностью останавливаться, когда звучит сирена»

Это касается и организаций. При сигнале об угрозе должны прекращать работу магазины, торговые центры, предприятия и социальные объекты. Сотрудники и посетители должны перейти в безопасное место и оставаться там до отмены угрозы.

«Жизнь в городе должна полностью останавливаться, когда звучит сирена. Сирену выключили – возвращаемся к нормальной мирной жизни», – сформулировал принцип Беляев.

При этом он подчеркнул: речь идет не о временной рекомендации, а о правилах поведения, которые в нынешних условиях должны стать привычными для жителей.

«Коллеги, это те реалии, которые сегодня есть. Наша работа, которую мы с вами проводили вчера, показала определенный результат. Но нам нельзя расслабляться ни в коем случае. Угроза реальна, вы это видите», – сказал он.

Беляев также поблагодарил военнослужащих и мобильные огневые группы за работу по отражению атаки.

«Я отмечу работу наших сил защиты неба. Самоотверженно сражались. Было большое количество сбиваний. И если бы не работа наших мобильных огневых групп и наших военных, я думаю, последствия были бы иные», – сказал мэр.

Укрытие должно быть доступным в любой момент

Отдельный вопрос – готовность самих укрытий. Радмир Беляев поручил управляющим компаниям и ответственным службам постоянно проверять их состояние и доступность. В городе продолжается установка IP-домофонов, которые должны обеспечить беспрепятственный доступ в укрытия во время угрозы.

Мэр подчеркнул, что формального выполнения требований недостаточно. Если человеку рекомендуют укрыться, он должен быть уверен, что действительно сможет попасть в безопасное место.

«Если у вас есть информация, что какое-либо укрытие было закрыто, недоступно или не оборудовано должным образом, обязательно сообщайте об этом. Каждое такое обращение будет проверено», – обратился градоначальник к участникам совещания.

Внимание планируют уделить пожилым и маломобильным жителям. Руководители ТСЖ совместно с Управлением социальной защиты должны провести ревизию одиноко проживающих пожилых людей и других категорий, которым может потребоваться помощь во время чрезвычайной ситуации.

Город также планирует определить жителей, готовых при необходимости помочь своим соседям.