Медики Татарстана спасли парня с редким синдромом после остановки сердца

Медики Татарстана спасли парня с редким заболеванием после остановки сердца. Об этом сообщила пресс-служба седьмой горбольницы Казани.

Супруга 25-летнего парня обнаружила мужа без сознания. Дыхания не было, пульс не определялся. Медики скорой помощи увидели смертельно опасную фибрилляцию желудочков сердца – они сокращались хаотично. Со второй попытки они «завели» сердце пациента и доставили того в больницу.

В Балтасинской ЦРБ врачи сделали все возможное, чтобы стабилизировать парня. Затем вертолетом санавиации его доставили в Городскую клиническую больницу №7 Казани им. М.Н. Садыкова. В приемно-диагностическом отделении кардиологи сняли кардиограмму и предположили у парня синдром Бругада – редкое опасное заболевание сердца.

Борьба за жизнь пациента продолжилась в кардиореанимации, где он провел чуть меньше трех недель. Восстанавливаться ему помогала команда отделения ранней реабилитации, специалисты буквально поставили парня на ноги заново и научили говорить.

Интересно, что после нормализации состояния кардиограмма вернулась к норме. Это, по мнению врачей, говорит о бругадоподобном синдроме. Было принято решение имплантировать устройство, которое будет контролировать ритм сердца и сможет восстановить, если это понадобится.

«К счастью, этот синдром встречается редко. Мы впервые видели пациента с бругадоподобным синдромом после того, как случилась фибрилляция желудочков, а это жизнеугрожающее нарушение ритма. В данном случае была проведена успешная реанимация. Чтобы таких историй не происходило, нужно регулярно снимать ЭКГ на диспансеризации. И вести здоровый образ жизни», – подчеркнула заместитель главного врача клиники Зульфия Ким.

Сам пациент признался, что перед тем, как попасть в больницу, испытал огромный стресс, почти не спал, курил и пил энергетики. Все это в совокупности привело его на больничную койку. В клинике мужчина провел больше месяца, сейчас он уже дома рядом с близкими.