На 90-м году жизни скончался «певец Раифского края» – художник Михаил Нефедов

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На 90-м году жизни скончался живописец, член Союза художников России и Международной федерации художников при ЮНЕСКО Михаил Нефедов. Об этом сообщает пресс-служба Волжско-Камского природного заповедника.

«Более четверти века он (Нефедов – прим. Т-и) жил и трудился под сенью Раифского Богородицкого мужского монастыря, создавая свои полотна по благословению [его] наместников», – напомнили в заповеднике.

В пресс-службе добавили, что этюды художника «навсегда запечатлели солнечные и пасмурные дни Раифы, зеркальную гладь заповедных водоемов, знакомые уголки лесной чащи». Помимо пейзажей, он писал картины и на другие темы: «переносил на холсты исторические события, облекал религиозные мотивы в художественные сюжеты».

В заповеднике также обратили внимание на образовательную деятельность Нефедова. Он проводил множество мероприятий: от пленэров для юных художников до экскурсий в домашнюю мастерскую в рамках экопросветительских проектов.

«Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Михаила Кузьмича. Светлая память художнику, творцу и нашему другу», – заключили в пресс-службе Волжско-Камского заповедника.

Михаил Кузьмич Нефедов родился 12 ноября 1936 года в селе Семиозерка Татарской АССР. Учился в Казанском художественном училище имени Н. И. Фешина, затем на художественно-графическом факультете Государственного педагогического института имени Абая в Алма-Ате. В общей сложности его картины выставлялись в 30 городах России, а также в Нью-Йорке и Париже.

С 1965 по 1967 год художник работал в казахстанском городе Ленинске (ныне Байконур), с 1968 по 1974 год – в киргизском Пржевальске (ныне Каракол), с 1975 по 1997 год – в столице Марий Эл Йошкар-Оле. После возвращения в Татарстан живописец с 1998 года жил и трудился в Раифе.

«Таинственен глаз художника – и в разных концах земли, на разных временных уровнях они любуются одним – красотой бренного, ускользающего бытия, сокрытой в простых вещах, которые всегда рядом с человеком», – описывала специфику пейзажей Нефедова в 2012 году искусствовед Мария Маханько.