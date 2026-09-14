В Камских Полянах рассмотрят расширение филиала колледжа имени Лемаева

Фото: канал Радмира Беляева в МАКСе

В поселке городского типа Камские Поляны рассмотрят возможность предоставления филиалу Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева дополнительных площадей. Об этом рассказал глава Нижнекамского района РТ Радмир Беляев.

В ходе посещения поселка главой муниципалитета состоялось обсуждения дальнейшего развития филиала. Сейчас там 100 студентов обучаются на аппаратчиков и электромонтеров. Со следующего года колледж также готов запустить подготовку сварщиков в Камских Полянах.

«Но для дальнейшего развития филиалу нужны дополнительные учебные площади. Возможности для расширения есть, поэтому будем искать решение», – заметил Беляев.

Кроме того, глава района отметил, что по республиканской программе «Татавтодор» обновил около 2,5 километра центральной дороги – от кольца у дома 2/30. Этим участком ежедневно пользуются местные жители.

Наряду с этим продолжается преображение сквера «Соенеч» между детским садом «Солнышко» и школой №2. В рамках четвертой очереди благоустройства по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» здесь уложили брусчатку, установили новые скамейки, урны и фонари.

Помимо прочего, в соседней школе №2 обновили пищеблок. На ремонт по республиканской программе было выделено 23,4 млн рублей.

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