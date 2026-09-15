В части Советского района Казани из-за аварии отключили воду до 21:00

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Часть Советского района Казани осталась без воды из-за аварии на водопроводе. Трубу повредила подрядная организация во время земляных работ. Восстановить водоснабжение планируют ориентировочно к 21:00 15 сентября, сообщили в Телеграм-канале казанского «Водоканала».

На месте работает аварийная бригада предприятия. Чтобы остановить утечку и не допустить затопления прилегающей территории, поврежденный участок водопровода пришлось отключить.

Без воды остались дома на улицах 2-й Азинской и 3-й Азинской, а также по адресам: улица Академика Губкина, 52а; Ново-Азинская, 2; проспект Победы, 204в, 210, 210а, 210Б, 212а, 212Б, 212в, 216, 216Б, 220в, 222, 222а, 222Б, 224, 224а, 224Б и 230; улица Зур Урам, 1К, корпуса 1–5.

Специалисты «Водоканала» провели переключение на сетях, чтобы сократить количество объектов, попавших под отключение.

Завершить аварийные работы и восстановить подачу воды рассчитывают ориентировочно к 21:00 15 сентября. В «Водоканале» намерены закончить ремонт раньше указанного срока, если это позволит ситуация.

Для жителей организовали подвоз питьевой воды автоцистернами. Сейчас они находятся у домов №222 на проспекте Победы и №3 на улице 2-й Азинской. В течение дня планируется направить дополнительные автоцистерны.

Уточнить актуальное расположение машин с водой можно в аварийно-диспетчерской службе по телефону 231-62-60.