В РКИБ находятся 26 пациентов с кишечным отравлением, поевших в казанском кафе

На сегодня в Республиканской клинической инфекционной больнице им. профессора А.Ф. Агафонова находятся 26 пациентов с кишечным отравлением, которые были госпитализированы после еды в казанском кафе «NAN Кебаб». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Кроме того, за прошедшие сутки двое пациентов после кишечного отравления выписаны. Также были новые госпитализации. На сегодня в клинике остаются 26 пациентов. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести и удовлетворительное.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что у 33 клиентов кафе NAN Кебаб, расположенного на улице Беломорской в Казани, выявили заражение кишечной инфекцией. Специалисты Роспотребнадзора провели расследование, выявив многочисленные нарушения и заражение продуктов кишечной палочкой и сальмонеллами. Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в материале «Татар-информа».