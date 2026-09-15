«Кринж», «вайб» и «краш»: какие слова больше всего раздражают россиян

Слово «кринж» оказалось самым раздражающим для россиян. В целом наибольшее неприятие у участников опроса вызывают жаргонизмы и сленг. Это показало исследование книжного сервиса «Литрес» и агентства Magram MR, в котором приняли участие более 1,1 тыс. человек.

Жаргонизмы и сленговые слова назвали раздражающими 28% опрошенных. К этой категории исследователи отнесли в том числе слова «кринж», «рофл», «инфа», «лол» и «имба».

При этом молодежь относится к сленгу спокойнее представителей других поколений. Среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет жаргонизмы раздражают 22% респондентов. В возрастных группах 25–34 года и 45–54 года этот показатель составляет по 30%.

На втором месте оказались англицизмы – их не любят 17% участников исследования. В качестве примеров приводятся слова «кейс», «триггерить», «хайп» и «фейк».

При этом молодые россияне оказались не более терпимы к англицизмам, чем представители старших поколений. Такие слова раздражают 19% респондентов в возрасте 18–24 лет. Такой же показатель зафиксирован среди участников опроса в возрасте 35–44 лет и старше 55 лет.

Третье место заняли уменьшительно-ласкательные слова, которые раздражают 12% россиян. Среди примеров – «вкусняшка», «кушать» и «денежки».

Заметно спокойнее участники исследования относятся к канцеляризмам. Слова «согласно», «задействовать», «осуществлять» и подобные им раздражают только 2% опрошенных.

Искажения речевых норм вызывают больше негативных эмоций. Выражения «от слова совсем», «доброго времени суток» и аналогичные варианты назвали раздражающими 9% респондентов – почти в четыре раза больше, чем канцеляризмы.

При этом почти каждого десятого россиянина вообще не раздражают какие-либо слова. Вариант ответа «Таких слов нет» выбрали 9% участников исследования.

В открытом вопросе, где респонденты могли самостоятельно назвать наиболее раздражающие их слова, чаще всего встречался «кринж». Среди других распространенных ответов оказались «вайб», «ок», «короче», «краш» и «изи».