Депутат Госдумы Айдар Метшин заявил, что гордится силой Нижнекамска

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Айдара Метшина

Депутат Государственной Думы ФС РФ Айдар Метшин выразил восхищение силой Нижнекамска, мэром которого он был с 2008 по 2021 год.

«Мой Нижнекамск силен своими трудовыми династиями, духом первостроителей и движением вперед, несмотря на сложности и попытки врага остановить жизнь. Я горжусь твоей силой, Нижнекамск!» – написал политик в своем канале в мессенджере МАКС.

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Айдара Метшина

Парламентарий также рассказал, что сегодня встретился с сотркдниками нижнекамских промышленных предприятий. «<...> здесь продолжается развитие во всех направлениях. ТАИФ-НК разработала уникальную технологию, позволяющую полностью обеспечить потребности российских производителей минеральной ваты и создать условия для импортозамещения», – заметил он.

По словам депутата, в планах реализация еще одного масштабного проекта – Комплекса производства моторных топлив.

В завершение беседы отличившимся работникам вручили свидетельства о занесении на Электронную доску почета Республики Татарстан.

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Айдара Метшина

Ранее «Татар-информ» сообщал, что после атаки БПЛА на Татарстан жители республики запустили в социальных сетях флешмоб в поддержку нижнекамцев. Его можно найти по хештегу #ГордимсяНижнекамском, а один из таких роликов опубликован в канале «Татмедиа».

Учредил Электронную доску почета Татарстана своим указом от 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

На платформе размещены более 15 тыс. работников, которые представляют 4,8 тыс. предприятий Татарстана. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте. «Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал позднее руководитель республики.