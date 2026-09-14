Дебютная шайба Соколова не спасла «Ак Барс» от поражения в матче с «Торпедо»

Фото: hctorpedo.ru

Казанский «Ак Барс» потерпел второе поражение подряд (3:2) в новом сезоне КХЛ, уступив на выезде нижегородскому «Торпедо». Встреча прошла на новой арене хозяев.

Гости открыли счет уже на второй минуте первого периода: автором первой шайбы новой арене стал Дмитрий Кателевский. Однако хозяева быстро перехватили инициативу. Спустя шесть минут Даниил Сероух восстановил равновесие — точный пас ему отдали Егор Виноградов и Бобби Нардел.

А еще через несколько минут Игорь Гераськин вывел «Торпедо» вперед (ассистировал Павел Красковский).

В начале второго периода преимущество нижегородцев увеличил Владимир Ткачев, реализовавший большинство. Для капитана «Торпедо», который является воспитанником казанской школы хоккея.

В третьей двадцатиминутке казанцы попытались спасти игру. В большинстве одну шайбу отыграл новичок команды Егор Соколов, для которого этот гол стал дебютным за «Ак Барс». Примечательно, что всего неделю назад он перешел в Казань из минского «Динамо», куда попал в результате тройного обмена как раз из «Торпедо». Соколову помог отличиться Кирилл Семенов.

Благодаря этому ассистентскому баллу Семенов продлил свою результативную серию до пяти матчей (1+7 очков) в этом сезоне.

На последней минуте основного времени Артем Галимов сократил отставание до минимума, забросив шайбу в ворота Дениса Костина при пустых воротах «Ак Барса» (вместо вратаря вышел шестой полевой игрок).

Однако после видеопросмотра арбитры отменили гол из-за блокировки вратаря со стороны Алексея Бывальцева.

Команда Анвара Гатиятулина осталась на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Следующий матч казанцы проведут 16 сентября в Уфе против «Салавата Юлаева». Начало зеленого дерби запланировано на 17:00 по московскому времени.