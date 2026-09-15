Многодетные семьи РТ вошли в число активных получателей выплаты на ипотеку

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Татарстан вошел в число регионов, жители которых чаще всего оформляли федеральную выплату до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки для многодетных семей. Всего с 2019 года такой мерой поддержки воспользовались более 1 млн семей по всей России.

Общее число многодетных семей в России к сентябрю 2026 года достигло 3,05 млн. Это почти на 16% больше показателя 2024 года, когда в стране насчитывалось 2,6 млн таких семей, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минтруда России.

Статистический учет ведется нарастающим итогом с 28 декабря 2024 года – даты запуска федерального реестра многодетных семей. С января того же года статус многодетной семьи закреплен бессрочно при наличии трех и более детей.

Рост числа таких семей в Минтруде связывают с действующей системой федеральных и региональных мер поддержки. Среди них – материнский капитал, единое пособие, выплата до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, ежегодная семейная выплата и другие меры нацпроекта «Семья».

По данным Минфина, общий объем господдержки по ипотечной выплате с 2019 года составил 446,7 млрд рублей. Помимо Татарстана, чаще всего за субсидией обращались многодетные семьи из Московской области, Башкирии, Ингушетии, Свердловской области, Москвы, Челябинской области, Краснодарского края и Дагестана.

Региональные программы также предусматривают выплаты при рождении третьего и последующих детей и помощь с жильем. Кроме того, ранее в Татарстане увеличили выплаты семьям в связи с одновременным рождением трех и более детей. Единовременное пособие теперь составляет 100 тыс. рублей на семью.

При этом рост числа многодетных семей связан не только с увеличением количества третьих и последующих рождений. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам семьи Сергей Рыбальченко в беседе с «Ведомостями» отметил, что на показатель также влияет расширение категорий семей, которым регионы позволяют получить такой статус, в том числе за счет приемных семей.

Старший научный сотрудник центра ИНСАП ИПЭИ РАНХиГС Екатерина Ким также указала на влияние изменений правил учета. По ее словам, значительную часть прироста объясняет статистический эффект, связанный с порядком присвоения статуса многодетной семьи.

При этом в отдельных регионах фиксируется положительная динамика третьих и последующих рождений. В их числе эксперт назвала Нижегородскую, Вологодскую, Курганскую, Рязанскую, Омскую, Воронежскую и Смоленскую области. Однако общий коэффициент рождаемости третьих и последующих детей в России по итогам 2025 года снизился до 0,36 рождения на одну женщину против 0,376 годом ранее.