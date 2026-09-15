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Общество 15 сентября 2026 04:25

В Казани за один день заменили аварийный участок водопровода 44-летней давности

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В Казани за один день заменили аварийный участок водопровода 44-летней давности
Фото: пресс-служба МУП «Водоканал»

В столице Татарстана за один день полностью заменили проложенный 44 года назад, в 1982-м, изношенный участок водопроводной сети около дома №11/52 по улице Кул Гали. Трубы были изношены на 100%, регулярно происходили порывы, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Для предотвращения новых аварий специалисты уложили 120 метров новой трубы диаметром 110 и 200 миллиметров. В присоединении участка к централизованным сетям приняли участие две бригады управления водопроводного хозяйства. На время монтажа от водоснабжения временно отключили шесть многоквартирных домов, но уже к вечеру подача воды была возобновлена, уточнили на предприятии.

Обновление сетей на улице Кул Гали стало частью планомерной работы по ремонту устаревших коммуникаций Казани. Ранее специалисты привели в порядок канализационный коллектор 1985 года постройки на улице Чистопольская, где на пятиметровом участке трубы образовались многочисленные повреждения.

Всего за неделю сотрудники «Водоканала» устранили 85 аварийных ситуаций на водопроводах и ликвидировали 329 засоров в системе канализации. Каждый день в восстановительных работах задействованы более 30 бригад и 250 единиц спецтехники, причем семь бригад работают в круглосуточном режиме.

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#водопровод #ремонт #муп водоканал
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