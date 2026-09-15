В Болгаре свидетельства о занесении на Доску почета РТ вручили 13 жителям

Фото: газета «Новая жизнь»

В рамках Фестиваля труда и доблести, который прошел в рамках Года воинской и трудовой доблести, объявленного в Татарстане указом Раиса РТ Рустама Минниханова, свидетельства о занесении на Электронную доску почета РТ получили 13 местных жителей. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

Мероприятие объединило участников специальной военной операции, ветеранов, рабочих и инженеров, врачей и учителей, аграриев и строителей, наставников и волонтеров, трудовые и семейные династии, а также представителей молодежи.

Глава Спасского района РТ Роман Исланов поблагодарил тружеников и рассказал о достижениях муниципалитета. Он отметил, что, несмотря на проведение спецоперации, экономика района, республики и страны твердо стоит на ногах благодаря труду каждого на своем рабочем месте. В сельском хозяйстве зерновые убраны на 90%, корма заготовлены, но местное животноводство требует дальнейшего развития.

Район участвует в республиканских и федеральных программах: построена амбулатория в Кузнечихе, отремонтированы две школы, в этом году построено почти 5 километров тротуаров. За счет турналога, в частности, уложили 300 метров тротуара к школе №1.

Глава муниципалитета напомнил, что туристическая инфраструктура создавалась при участии первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева, Раиса РТ Рустама Минниханова и Фонда «Возрождение».

Отдельно Исланов остановился на поддержке участников спецоперации и их семей: шефская помощь отправляется на передовую, за каждой семьей закреплен руководитель для оперативной связи.

В общей сложности, по словам руководителя муниципалитета, на Электронную доску почета Республики Татарстан от Спасского района внесены 66 человек.

С приветственным словом к собравшимся обратились министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова и депутат Государственной Думы РФ Олег Морозов.

«Наша главная ценность – это человек труда. Это каждый из вас. Это те, кто пекут хлеб, лечит нас, учит наших детей, строит дороги и дома», – подчеркнула глава Минтруда РТ и добавила, что на Электронной доске почета республики сегодня находятся 15 тыс. имен татарстанцев.

Депутат Госдумы указал на символичность того, что Год воинской и трудовой доблести совпал с Годом народного единства. «Без единства воинской и трудовой доблести нет победы, нет России. Любое дело – большое или маленькое – приумножает благо нашей страны. Каждый, кто вкладывает частичку своего труда в ее развитие и безопасность, – герой», – выразил уверенность он. Парламентарий также сделал отдельный акцент на том, что Татарстан – это сила, которую чувствуешь за спиной, и вместе его жители – сила.

Главным событием фестиваля стала церемония вручения свидетельств о занесении на Электронную доску почета РТ. Их получили ведущий инженер Чистопольского зонального узла электрической связи ПАО «Таттелеком» Ринат Сейдгазов, административный специалист Болгарской исламской академии Елена Тремасова, гид Болгарского музея-заповедника Гулия Мусина, хореограф районного Дома культуры Гульгена Зарипова, аккомпаниатор РДК Евгений Кременсков, педагог дополнительного образования Дома детского творчества Сергей Козлов, заместитель директора по воспитательной работе Болгарской школы-интерната для детей с ОВЗ Ирина Шишкина, врач-терапевт Спасской ЦРБ Найля Мистахова, мастер ООО «Город» Михаил Амосов, тракторист ООО «Сувар Б» Александр Пронин, пекарь потребительского общества «Спасский Опторг» Мария Терехова, водитель ГБУ «Болгарский лесхоз» Ринат Хасанов и продавец магазина «СтройДом» Светлана Елистратова.

От имени награжденных выступил Евгений Кременсков. Он поблагодарил за признание труда и заверил, что всех лауреатов объединяет любовь к родному краю и желание, чтобы он процветал.

«Мы все разных профессий. Кто-то сеет и выращивает хлеб, кто-то учит детей, кто-то лечит людей, кто-то сохраняет великую историю и культуру, чем богат наш Спасский, Болгарский край. Мы все разные, но нас объединяет одно – огромная любовь к нашему родному краю», – заметил он.

Фестиваль завершился праздничной концертной программой. Выступили детский ансамбль «Веселая компания» и группа «Все Свои» под руководством Варвары Лисюк, «Волжские зори», сама Варвара Лисюк, хореографический коллектив «Движение», народный казачий ансамбль «Любо», Анна Головина, хор ветеранов имени Н. П. Илюшиной, Рустам Холмирзоев, Ольга Соловьева и «Болгар Микс».

Учредил Электронную доску почета Татарстана своим указом от 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

На платформе размещены более 15 тыс. работников, которые представляют 4,8 тыс. предприятий Татарстана. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте. «Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал позднее руководитель республики.