На «Пастернаковских чтениях» в Менделеевске открыли пять новых арт-объектов

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В ходе IV Международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения» в Менделеевске установили пять новых арт-объектов. Их дизайн и смысловое наполнение разработали сами жители города в творческой лаборатории «Химия слова: символы и смыслы», сообщают организаторы мероприятия.

Серия творческих лабораторий в рамках фестиваля проходит в Менделеевске начиная с 2023 года при поддержке администрации муниципалитета, градообразующего предприятия и Президентского фонда культурных инциатив.

Команда столичных экспертов в области культуры, образования, медиа, брендинга и дизайна вместе с местными жителями исследовала пять наиболее популярных локаций. Старожилы и историки вспомнили пять легенд, которые легли в основу арт-объектов в форме буквы «М», символа Менделеевска. Сами рассказы горожан теперь существуют в виде аудиозаписей.

Одной из первых точек, где появился новый арт-объект, стала аллея Героев. Расположена она у кинотеатра «Юность», открывшегося еще в 1969 году и превратившегося в центр притяжения для горожан.

«Для меня площадь возле „Юности“ – это и есть центр города. Я с детства любила ходить сюда в кино, а некоторые фильмы смотрела по несколько раз. Рядом был Дом быта: мама водила меня туда стричься, там же все фотографировались – на документы, семейные снимки, по любому поводу. Неподалеку находился „Гастроном“ – до 90-х годов единственный большой продуктовый магазин в городе. А чуть дальше, по улице Бурмистрова, стояла средняя школа №1. Всё нужное и всё знакомое было рядом», – вспоминают об этой локации местные жители.

Есть и другие знаковые точки. Тихие Горы – место, где расположена пристань, на вершине стоит Богоявленский храм, в котором находится усыпальница Петра Ушкова. Здесь столетиями люди спускались к воде – к пристани, источнику, лодкам, «Метеорам», пляжу, а вверх, на завод, от Камы поднимались сырье и товары.

«За питьевой водой мы ходили к источнику под церковь. Вода там была целебная, вкусная, мягкая, ледяная. А за водой для хозяйственных нужд мы ходили на колонку», – гласят записанные воспоминания горожан.

Окунуться в прошлое можно и в парке Дружбы народов, Центральном сквере, парке «Камашево». На каждом арт-объекте нанесен QR-код, перейдя по которому, можно прослушать рассказы горожан об истории Менделеевска.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Пастернаковские чтения» в Менделеевске собрали 10 тыс. гостей.

Фотографии предоставлены организаторами мероприятия.