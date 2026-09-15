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Общество 15 сентября 2026 09:06

Прощание с директором «Главтатдортранса» Эдуардом Даниловым пройдет 16 сентября

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Прощание с директором «Главтатдортранса» Эдуардом Даниловым пройдет 16 сентября

Стали известны дата и место прощания с директором ГКУ «Главтатдортранс» Эдуардом Даниловым. Церемония состоится 16 сентября в культурном центре «Сайдаш» в Казани, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Панихида начнется в 10:00. После церемонии Эдуарда Данилова похоронят на Арском кладбище.

О кончине руководителя «Главтатдортранса» стало известно 15 сентября. Ему было 54 года.

Эдуард Данилов возглавлял ГКУ «Главтатдортранс» с февраля 2013 года. До этого, с 2011 по 2013 год, он занимал должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Данилов был заслуженным строителем Российской Федерации и Республики Татарстан, почетным дорожником России. За годы работы он внес значительный вклад в развитие дорожной инфраструктуры республики.

Данилов Эдуард Юрьевич
Данилов Эдуард Юрьевич
Заслуженный строитель Республики Татарстан. Почетный дорожник РФ

Родился 26 августа 1972 года в Казани. Скончался 14 сентября 2026 года.

Окончил Казанскую Государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».

В 2000-2003 гг. работал мастером, инженером ПТО, прорабом ПРСО «Татавтодор». пригородного дорожного управления. Затем до 2008 года – начальником строительного участка, начальником технического отдела, начальником производственной базы ОАО «Дорожный сервис РТ».

В 2008-2010 гг. – директор Пригородного филиала ОАО «Татавтодор»
В 2010-2011 гг. – заместитель начальника отдела, заместитель начальника управления по ремонту и содержанию автодорог и мостовых сооружений ГУ «Главтатдортранс».
С 2011 по 2013 гг. – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

С 2013 по 2026 гг. занимал должность директора ГКУ «Главтатдортранс».

С 2021 по 2026 гг. руководил ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».

Заслуженный строитель Республики Татарстан. Почетный дорожник РФ.

Награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд»,  медалью Министерства транспорта Российской Федерации «За строительство транспортных объектов», Благодарностями Президента Республики Татарстан и другими.

#главтатдортранс
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