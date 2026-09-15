Прощание с директором «Главтатдортранса» Эдуардом Даниловым пройдет 16 сентября

Стали известны дата и место прощания с директором ГКУ «Главтатдортранс» Эдуардом Даниловым. Церемония состоится 16 сентября в культурном центре «Сайдаш» в Казани, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Панихида начнется в 10:00. После церемонии Эдуарда Данилова похоронят на Арском кладбище.

О кончине руководителя «Главтатдортранса» стало известно 15 сентября. Ему было 54 года.

Эдуард Данилов возглавлял ГКУ «Главтатдортранс» с февраля 2013 года. До этого, с 2011 по 2013 год, он занимал должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Данилов был заслуженным строителем Российской Федерации и Республики Татарстан, почетным дорожником России. За годы работы он внес значительный вклад в развитие дорожной инфраструктуры республики.