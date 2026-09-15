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Общество 15 сентября 2026 06:00

В Казани ожидаются дожди, туман и не более 21 градуса тепла

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В Казани ожидаются дожди, туман и не более 21 градуса тепла
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 15 сентября, в Татарстане ожидается влажная и неустойчивая, но достаточно теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой прогнозируется переменная облачность. После относительно сухой ночи днем местами по региону пройдут небольшие и умеренные (в Казани – небольшие) дожди. Утром в отдельных районах сохранится опустившийся ранее туман.

Юго-западный ветер силой от 4 до 9 м/с со временем сменит направление на юго-восточное. Порой он будет усиливаться порывами до 13 м/с (но не в столице РТ).

После холодной (до 2 градусов выше нуля, впрочем, на западе – до +10) ночи воздух в Татарстане в дневные часы прогреется до +16, +21 градуса (в Казани – лишь до +16, +18 градусов).

Прежде «Татар-информ» сообщал об ожидающемся после дождей приходе в республику сухой погоды с теплыми днями и холодными ночами. Подробнее о характере бабьего лета в регионе читайте в материале агентства.

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