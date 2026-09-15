Экономист Чирков объяснил решение Центробанка по ставке

Совет директоров Банка России при принятии решения о ключевой ставке руководствуется различными факторами, причем сейчас многие из них противоречивы. На это указал экономист Максим Чирков в беседе с «Радио 1».

«С одной стороны, есть тренд на снижение ключевой ставки, и он достаточно длительный. В общем, с моей точки зрения, есть и тренд на снижение инфляции. Но с другой стороны, краткосрочно есть небольшой всплеск по текущей инфляции», – констатировал специалист.

Комментируя наблюдаемый всплеск инфляции, экономист согласился, что причиной во многом стал топливный фактор, который он назвал «ярко выраженным». Вместе с тем, на его взгляд, принимаемые исполнительной властью меры позволят свести данный фактор на нет, хотя это произойдет не сразу.

«Ну и опять же общая тенденция на снижение инфляции, с моей точки зрения, будет продолжаться. И опять же в России есть все возможности для снижения инфляции. Но этот процесс, конечно, небыстрый», – выразил уверенность Чирков.

Эксперт также уточнил, что 14-процентная ставка остается сдерживающим фактором для экономики, хотя и не таким значимым, как более высокая ставка последние полтора года.

Совет директоров ЦБ 11 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14,00% годовых. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объяснила этот шаг ситуацией на рынке топлива, высокими инфляционными ожиданиями и неопределенностью с параметрами бюджета.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ. В конце августа в России временно разрешили продавать на АЗС бензин и дизельное топливо экологических классов К2–К5, или «Евро-2» – «Евро-5». Мера будет действовать до 30 июня следующего, 2027 года.

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых заправках. Банк России ожидает прояснения ситуации на топливном рынке к концу октября.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь сначала заявил, что не отремонтированы лишь 10% поврежденных атаками НПЗ, а потом выразил уверенность, что страна должна быть готова к потенциально возможному дефициту топлива.

Накануне Президент США Дональд Трамп сообщил, что, по его данным, Россия и Украина согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга.