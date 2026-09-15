Юрист Кузнецов объяснил, можно ли использовать ИИ на работе

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Трудовой кодекс РФ не запрещает сотрудникам использовать нейросети при выполнении рабочих задач, однако работодатель может установить ограничения. Об этом рассказал юрист hh.ru Александр Кузнецов.

По словам специалиста, применение ChatGPT, DeepSeek и других ИИ-сервисов само по себе не является нарушением трудового законодательства. Запрет на использование нейросетей может быть закреплен в трудовом договоре или локальных нормативных актах компании.

«Если прямого запрета на работу с публичными ИИ-сервисами нет, то сотрудник вправе использовать нейросети для выполнения своих задач, но он должен учитывать, какие данные он туда загружает», – пояснил Кузнецов.

Он предупредил, что передача в открытые чат-боты коммерческой информации, персональных данных и других конфиденциальных сведений может стать основанием для дисциплинарной ответственности. При этом практика увольнений за некорректное использование ИИ в России пока только формируется.

Нейросеть также не освобождает сотрудника от ответственности за результат работы. Поэтому сгенерированные тексты, расчеты и выводы необходимо проверять перед передачей работодателю или клиенту.

Если работодатель сам внедряет ИИ в рабочие процессы, он должен определить порядок его использования и обеспечить сотрудникам необходимые технические возможности. При этом работник не должен оплачивать необходимые для работы подписки из собственного кармана. Если использование личной подписки происходит с согласия работодателя, компания должна возместить соответствующие расходы.

Закон не устанавливает обязательного обучения сотрудников работе с ИИ. Однако отсутствие подготовки, по мнению Кузнецова, может осложнить привлечение работника к дисциплинарной ответственности за ошибки, связанные с использованием нейросети.

Юрист рекомендует компаниям заранее определить, какие ИИ-инструменты и для каких задач разрешено использовать, какие данные нельзя передавать нейросетям, а также кто отвечает за проверку результатов. Такие правила можно закрепить в правилах внутреннего трудового распорядка, отдельном локальном акте или должностной инструкции.

«При этом чем подробнее работодатель определит порядок работы с нейросетью, тем понятнее будут зоны ответственности сотрудника и компании», – отметил Кузнецов.