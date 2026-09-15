Юрист Кузнецов объяснил, можно ли использовать ИИ на работе
Трудовой кодекс РФ не запрещает сотрудникам использовать нейросети при выполнении рабочих задач, однако работодатель может установить ограничения. Об этом рассказал юрист hh.ru Александр Кузнецов.
По словам специалиста, применение ChatGPT, DeepSeek и других ИИ-сервисов само по себе не является нарушением трудового законодательства. Запрет на использование нейросетей может быть закреплен в трудовом договоре или локальных нормативных актах компании.
«Если прямого запрета на работу с публичными ИИ-сервисами нет, то сотрудник вправе использовать нейросети для выполнения своих задач, но он должен учитывать, какие данные он туда загружает», – пояснил Кузнецов.
Он предупредил, что передача в открытые чат-боты коммерческой информации, персональных данных и других конфиденциальных сведений может стать основанием для дисциплинарной ответственности. При этом практика увольнений за некорректное использование ИИ в России пока только формируется.
Нейросеть также не освобождает сотрудника от ответственности за результат работы. Поэтому сгенерированные тексты, расчеты и выводы необходимо проверять перед передачей работодателю или клиенту.
Если работодатель сам внедряет ИИ в рабочие процессы, он должен определить порядок его использования и обеспечить сотрудникам необходимые технические возможности. При этом работник не должен оплачивать необходимые для работы подписки из собственного кармана. Если использование личной подписки происходит с согласия работодателя, компания должна возместить соответствующие расходы.
Закон не устанавливает обязательного обучения сотрудников работе с ИИ. Однако отсутствие подготовки, по мнению Кузнецова, может осложнить привлечение работника к дисциплинарной ответственности за ошибки, связанные с использованием нейросети.
Юрист рекомендует компаниям заранее определить, какие ИИ-инструменты и для каких задач разрешено использовать, какие данные нельзя передавать нейросетям, а также кто отвечает за проверку результатов. Такие правила можно закрепить в правилах внутреннего трудового распорядка, отдельном локальном акте или должностной инструкции.
«При этом чем подробнее работодатель определит порядок работы с нейросетью, тем понятнее будут зоны ответственности сотрудника и компании», – отметил Кузнецов.