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Общество 15 сентября 2026 10:53

ОСФР по РТ сократило срок рассмотрения заявлений по маткапиталу до 4 дней

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Заявления о распоряжении материнским капиталом рассматривает Отделение СФР по РТ в среднем за 4 рабочих дня. Это на день меньше установленного срока и в два раза быстрее, чем было несколько лет назад. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

«До 2021 года рассмотрение заявления по материнскому капиталу могло занимать до месяца, затем срок был сокращен до пяти рабочих дней, предусмотренных законом. Необходимые сведения собираются благодаря электронному межведомственному взаимодействию», – рассказали в пресс-службе.

Родителям детей достаточно подать электронное заявление через портал «Госуслуги» и предоставить необходимые документы.

«Продолжаем делать процесс распоряжения материнским капиталом максимально быстрым и удобным для родителей. Сокращение срока до четырех дней – результат системной работы по цифровизации и упрощению процедур. При этом качество проверки данных остается на высоком уровне», – отметил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

#использование средств маткапитала #эдуард вафин #Социальный фонд России #выплаты на детей
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