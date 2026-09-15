Лейла Фазлеева поздравила работников СЭС с профессиональным праздником

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева поздравила с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологической службы – Днем федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Она отметила, что в Татарстане СЭС демонстрирует высокий профессионализм и оперативность в решении самых сложных задач ради здоровья и благополучия жителей республики.

«Благодаря вашему труду в республике поддерживается высокий уровень санитарно-эпидемиологического благополучия, внедряются современные цифровые решения, расширяется система лабораторной диагностики, совершенствуется мониторинг факторов окружающей среды и укрепляется биологическая безопасность. Ваша преданность делу, способность работать в экстремальных условиях, самоотверженность и профессиональная этика заслуживают глубокого уважения», – сказала Лейла Фазлеева.

Также она обратила внимание на более чем вековой опыт и славные традиции службы, которые ветераны неустанно передают молодым специалистам.

«Всем работникам санитарно-эпидемиологической службы – крепкого здоровья, энергии, мира и гармонии в семьях, профессиональных успехов, новых достижений и уверенности в завтрашнем дне! Пусть ваша работа всегда приносит чувство гордости и удовлетворение, каждый день будет наполнен радостью и теплом человеческих сердец!» – пожелала Заместитель Премьер-министра РТ.