Жители Татарстана запустили флешмоб #ГордимсяНижнекамском: город – это люди

В социальных сетях и мессенджерах набирает силу флешмоб #ГордимсяНижнекамском. Жители Татарстана записывают видеоролики со словами поддержки, тепла и гордости за Нижнекамск и его людей. Один из таких роликов опубликован в канале «Татмедиа».

Организаторы акции подчеркивают: этот флешмоб – прежде всего про сплоченность, силу и гордость за земляков. Нижнекамск – это не просто город на карте. Это люди, которые любят свой дом, ценят друг друга и продолжают жить, работать, растить детей и помогать соседям, несмотря ни на что.

Нижнекамск – город, где выросли поколения нефтехимиков, педагогов, врачей и строителей. Город, где соседи знают друг друга в лицо, где чужая беда не бывает чужой, а на помощь приходят без просьб. Именно эта способность держаться вместе, поддерживать друг друга и не терять любви к родному месту стала главной темой флешмоба.

«Мы гордимся Нижнекамском, потому что здесь живут люди, на которых можно положиться. Они самоотверженно работают, воспитывают детей, заботятся о городе и друг о друге. Это город, который держится на людях – и люди здесь особенные», – говорят организаторы акции.

#ГордимсяНижнекамском – это не только слова поддержки в трудный момент. Это признание в любви городу, где растят настоящих людей, где соседи – как родные, а дом – это не адрес, а состояние души.

К флешмобу уже присоединились жители разных районов Татарстана – от Казани до Бавлов. В социальных сетях общее число публикаций достигло 500 упоминаний с 30 тыс. просмотров.

Видеоролики продолжают распространяться в соцсетях и мессенджерах, а организаторы приглашают всех желающих записать свое видео и рассказать, за что они любят Нижнекамск. Нижнекамск – это люди. Самоотверженные, сильные, любящие свой дом. И именно поэтому им гордятся – не только сегодня, а каждый день.