Блогер Ленар Агадуллин присоединился к флешмобу #ГордимсяНижнекамском

Председатель комиссии Молодежного парламента при Госсовете Татарстана, блогер Ленар Агадуллин присоединился к флешмобу в поддержку Нижнекамска. Ролик он опубликовал в своих социальных сетях.

«Нижнекамск, мы с тобой. Сейчас для города непростое время, и особенно важно показать, что Татарстан – это одна большая семья», – сказал Агадуллин.

Он напомнил, что люди со всего Татарстана объединились и запустили флешмоб #ГордимсяНижнекамском, чтобы поддержать жителей города.

«Я хочу призвать каждого из вас присоединиться. Мы восхищаемся мужеством нижнекамцев, их стойкостью и тем, как люди поддерживают друг друга в такой тяжелый момент. Давайте покажем, что Нижнекамск не один. Мы рядом, мы вместе», – заключил блогер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что после атаки БПЛА на Татарстан жители республики запустили в социальных сетях флешмоб в поддержку нижнекамцев. Его можно найти по хештегу #ГордимсяНижнекамском, а один из таких роликов опубликован в канале «Татмедиа».