Появились дата и место прощания с пилотом-инструктором самолета, упавшего в РТ

Прощание с пилотом-инструктором упавшего в Татарстане самолета Олегом Глазыриным состоится сегодня в селе Канашево Челябинской области. Об этом сообщили родственники погибшего в соцсетях.

Траурная церемония пройдет по адресу Школьная 4-2 в 14:00, добавили в семье.

Ранее сообщалось, что самолет Cessna-172 упал в огород частного жилого дома в селе Шемордан. Как стало известно «Татар-информу», в самолете находились инструктор и ученик. На земле разрушений, а также погибших и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка соблюдения правил безопасности полетов. По версии СК, причиной трагедии могли стать ошибка пилота и техническая неисправность. Подробнее – в материале «Татар-информа».

Также ранее в соцсетях распространилась информация, что курсантом, выполнявшим тренировочный полет, был сотрудник мэрии Казани Владимир Журавлев. Позднее в администрации города сообщили, что Журавлев был заместителем начальника Управления по обеспечению деятельности Мэра и Казанской городской Думы – начальником отдела по работе с документами, и подтвердили его смерть.

«Светлые воспоминания о Владимире Валерьевиче всегда будут жить в памяти всех людей, кто его знал, уважал и любил», – отмечают в мэрии Казани.

О дате и месте прощания с Владимиром Журавлевым неизвестно.