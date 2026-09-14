За счет запуска новых установок некоторые НПЗ увеличили объемы производства

Некоторые отечественные нефтеперерабатывающие заводы ввели в эксплуатацию несколько дополнительных установок, что позволило им нарастить объемы выпуска нефтепродуктов. Об этом было сказано сегодня на совещании по ситуации на топливном рынке, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает пресс-служба Правительства страны.

В ходе обсуждения было упомянуто и о том, что продолжается проработка и внедрение соглашений между независимыми НПЗ и автозаправочными станциями с одной стороны и Минэнерго РФ и Федеральной антимонопольной службой – с другой. Они направлены «на поддержание приемлемого уровня цен».

Продолжают корректироваться поставки ГСМ в регионы, где возникают локальные перебои с топливом. В ручном режиме организуются поставки в Екатеринбург, Челябинскую, Архангельскую, Тверскую и Белгородскую области, Пермский и Краснодарский края. Отдельно на совещании рассмотрели ситуацию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

ФАС при этом возбудила 55 дел о нарушениях антимонопольного законодательства на топливном рынке и выдала 83 предупреждения, из которых 51 уже исполнено.

Вместе с тем было заявлено, что «вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции».

По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива. На его взгляд, необходимо более четко формировать оценку складывающегося баланса производства и потребления нефтепродуктов во всех регионах, своевременно предлагать механизмы решения возникающих проблем, а также обеспечить более глубокий и детальный анализ состояния АЗС по регионам. Он особо потребовал усилить контроль за ценообразованием в мелкооптовом сегменте топливного рынка.

Сегодня же Правительство РФ своим постановлением разрешило учитывать поставки бензина и дизельного топлива электростанциям при выполнении норматива обязательных продаж нефтепродуктов на бирже. Мера будет действовать до конца 2026 года. Прежде норматив продаж бензина на бирже временно уменьшили с 15% до 10% от объема производства.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ. В конце августа в России временно разрешили продавать на АЗС бензин и дизельное топливо экологических классов К2–К5, или «Евро-2» – «Евро-5». Мера будет действовать до 30 июня следующего, 2027 года.

Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых заправках. Банк России ожидает прояснения ситуации на топливном рынке к концу октября.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь сначала заявил, что не отремонтированы лишь 10% поврежденных атаками НПЗ, а потом выразил уверенность, что страна должна быть готова к потенциально возможному дефициту топлива.

Сегодня Президент США Дональд Трамп сообщил, что, по его данным, Россия и Украина согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга.