Труженица тыла из Казани отметила 95-летний юбилей

Труженица тыла Нина Бурдыкина из Казани отметила 95-летний юбилей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Нина Алексеевна родилась 14 сентября 1931 года в селе Алексеевское Чистопольского района в многодетной семье крестьян, у ее родителей было шесть детей. Во время войны вязала носки, варежки и свитеры для фронта. После войны переехала в Казань, поступила учиться в швейное училище, по окончании работала в ателье по пошиву верхней одежды. После ателье проработала 25 лет на кондитерской фабрике «Заря», оттуда вышла на пенсию», – рассказали в пресс-службе.

Нина Бурдыкина награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.».