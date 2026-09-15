В составе ЖК «Терра» в Юдино может появиться дом до 16 этажей

Проект многоквартирного дома высотой до 16 этажей в составе жилого комплекса «Терра» в казанском поселке Юдино получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Объект планируется построить на улице Ильича, 1. Сведения появились в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

Согласно данным реестра, функциональное назначение нового объекта – многоквартирный жилой дом высотой от 11 до 16 этажей.

Застройщиком выступает специализированный застройщик «Заречье», входящий в ГК «Бриз». Компания уже реализует жилой комплекс «Терра» в Юдино.

Проектную документацию нового дома подготовило казанское ООО «Предприятие комплексного строительного проектирования».

ЖК «Терра» расположен в Кировском районе Казани, в поселке Юдино. В составе уже реализуемой части проекта возводятся жилые дома, а на первых этажах предусмотрены коммерческие помещения. Рядом с комплексом находятся социальные объекты, а также природные территории, в том числе лесной массив и озеро Изумрудное.

Первый дом ЖК рассчитан на 241 квартиру, его ввод запланирован на четвертый квартал 2026 года. Для других строящихся объектов комплекса заявлены более поздние сроки ввода.