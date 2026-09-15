Актер Рузиль Минекаев и его супруга Азиза ждут второго ребенка

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Актер Рузиль Минекаев и его супруга Азиза во второй раз станут родителями. Об этом пара сообщила в социальных сетях, опубликовав видео, передает «Интертат».

Супруги показали ролик, на котором видно, что Азиза беременна, и сопроводили публикацию короткой подписью «+1».

Сейчас Рузиль и Азиза воспитывают сына Рэмиля. Пол будущего ребенка супруги пока решили оставить в секрете.

Минекаев неоднократно рассказывал в интервью, что счастлив в браке и рад быть отцом. Актер также отмечал, что счастлив встретить на своем жизненном пути именно Азизу.