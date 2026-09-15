Россияне смогут увидеть пик метеорного потока Ориониды 21 октября

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Пик метеорного потока Ориониды придется на 21 октября, в этот период можно будет наблюдать до 20 метеоров в час, сообщил ТАСС руководитель обсерватории Университета Решетнева в Красноярске Сергей Веселков.

По словам специалиста, октябрь 2026 года будет насыщен астрономическими событиями.

«Одним из событий станет пик метеорного потока Ориониды, который придется на 21 октября. Ожидается до 20 метеоров в час. Ориониды – поток средней активности, который иногда может порадовать неожиданными всплесками. Радиант метеорного потока находится в созвездии Ориона», – рассказал Веселков.

Еще одним событием станет противостояние Сатурна 4 октября. В этот день планета окажется напротив Солнца относительно Земли, что создает благоприятные условия для наблюдений и съемки.

«Сатурн будет иметь максимальную яркость, сияя с блеском 0,3 в созвездии Кита, и будет доступен для наблюдений на протяжении всей ночи», – пояснил Веселков.

Орион является одним из наиболее заметных созвездий ночного неба и расположен в области небесного экватора. Метеоры Орионид визуально кажутся вылетающими из этой области.