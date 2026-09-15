В Татарстане участникам СВО могут сделать бесплатным посещение музеев и театров

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Участникам специальной военной операции и членам их семей могут предоставить право на бесплатное посещение государственных учреждений культуры в Татарстане. Соответствующий проект постановления Кабинета министров РТ в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, бесплатное посещение будет распространяться на государственные музеи и музеи-заповедники, а также репертуарные мероприятия государственных театров, филармонии и цирка.

В музеях бесплатные билеты предлагается предоставлять на постоянные экспозиции и временные выставки в часы работы учреждений. Для театров, филармонии и цирка планируется установить квоту бесплатных мест – не менее 10% от количества мест в зрительном зале на каждое мероприятие.

При этом мера поддержки не будет распространяться на экскурсионное сопровождение, платные лекции и мастер-классы, гастрольные мероприятия, а также события, проводимые другими организациями на основании возмездных договоров.

Для получения бесплатного билета участнику СВО необходимо будет предъявить паспорт и документ, подтверждающий соответствующую категорию, либо QR-код с портала госуслуг. Членам семьи также потребуется документ, подтверждающий родство с участником СВО.

Перечень организаций, предоставляющих бесплатное посещение, планируется разместить на официальном сайте Министерства культуры Татарстана.