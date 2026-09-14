Егор Соколов о встречи с экс-клубом: «Я такое не уважаю»

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Нападающий «Ак Барса» Егор Соколов прокомментировал гостевое поражение от «Торпедо» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Соколов забросил первую шайбу за казанский клуб — в ворота своей бывшей команды.

«Эмоции не самые классные — мы проиграли. Если забил, но команда проиграла — совершенно не то ощущение. Этот гол может только добавить мне уверенности. Обидно, что команда проиграла», – цитирует Соколова пресс-служба казанского клуба.

Хоккеист рассказал, что ещё недавно готовился к сезону в составе «Торпедо»:

«Я готовился 5 сентября сыграть за “Торпедо”. У меня не было никаких предпосылок — подписал в конце июля контракт с командой, готовился к сезону с командой. Но вы знаете, как устроен хоккейный мир — сегодня ты здесь, а завтра уже в другой команде», – поделился хоккеист.

Соколов отметил атмосферу на новой арене в Нижнем Новгороде:

«Было классно, Нижний Новгород заслужил это. Город живёт хоккеем, атмосфера классная. Очень рад, что открыл эту арену, даже забив за другую команду», – рассказал он.

Во время встречи нападающий столкнулся с бывшим одноклубником Воробьёвым. Этот эпизод вызвал у Соколова недовольство:

«Мне не понравилось, как он сыграл в эпизоде с удалением. Сам натолкнулся на мою клюшку, я его не видел. Он упал, просил пятиминутный штраф. Сразу сказал ему, что я такое не уважаю. Я стоял с клюшкой, он наехал на меня и упал. Такое мне не понравилось», – объяснил Егор.

При этом хоккеист заявил, что не собирается устраивать ответный эпизод в следующем матче:

«У меня нет никакой “ответочки”. В хоккей играет каждый так, как он хочет. Меня вы никогда не увидите в таких ситуациях»

Говоря об отмененной шайбе Галимова, Соколов отметил:

«Судьи принимают решение. Они увидели, что была блокировка вратаря, значит, они это увидели», – пояснил он.

Нападающий также признался, что перед матчем почувствовал ностальгию:

«Когда вышел на раскатку, то немного нахлынула ностальгия. Увидел, что после игры многие фанаты похлопали — было приятно. Оставил хороший след», – подытожил игрок.