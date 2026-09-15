Вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина: «Сплоченность делает нас еще сильнее»

Вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина отметила сплоченность жителей города после атаки беспилотников 13 сентября. По ее словам, в первые часы после произошедшего к помощи пострадавшим подключились городские службы, волонтеры, предприниматели, представители общественных организаций, духовенства и сами жители.

«Когда случается беда, мы все становимся одной большой семьей. И вот это чувство сплоченности делает нас еще сильнее», – сказала Камелина.

После того как непосредственная угроза миновала, в городе открыли пункт временного размещения в школе №7. Директор учреждения Евгения Базаева и педагоги пришли в школу ранним утром, примерно в 5–6 часов, и подготовили места для жителей поврежденных домов, организовали чай.

Сотрудники школы сразу начали собирать информацию о том, кому требуется помощь. Они опрашивали жителей, фиксировали сведения о поврежденных окнах, автомобилях и другом ущербе, а затем передавали данные в систему «Открытый Нижнекамск». В течение дня в школе также работали психологи.

«Евгения Александровна и весь коллектив школы открыли школу ранним утром. Они сразу начали работать с людьми, спрашивать, кому что нужно, успокаивать, помогать. Учителя были там весь день», – отметила вице-мэр.

К помощи пострадавшим присоединились волонтеры, в том числе представители добровольческих организаций СВО, предприниматели и духовенство. К школе приносили воду, продукты, теплые одеяла. Семьям с маленькими детьми передавали питание и подгузники.

По словам Камелиной, активное участие принимали и сами жители. Они помогали соседям закрывать выбитые окна, поддерживали пожилых людей, интересовались, кому нужна помощь. Люди помогали даже с поврежденными автомобилями – если владельца машины не было рядом, соседи все равно старались сделать все необходимое.

«Люди сами приходили и спрашивали: чем помочь, что принести, кому нужна помощь. Каждый старался сделать то, что мог», – отметила вице-мэр.

Сплоченность жителей проявилась не только в помощи пострадавшим. После гибели двух девушек нижнекамцы пришли проститься с ними и выразить соболезнования родным. Среди тех, кто пришел на церемонию, были и люди, лично не знавшие погибших.

Отдельно Камелина рассказала о председателе СТОС 17-го и 18-го микрорайонов Анне Кремневой. После атаки она с утра до позднего вечера находилась рядом с жителями дома на Шинникова, 71, записывала обращения, составляла списки и вместе с жильцами определяла, кому требуется временное размещение.

«Анна Анатольевна с самого утра и до позднего вечера была рядом с жителями. Она ходила с блокнотом, все записывала, составляла списки и разбиралась, кому какая помощь нужна», – рассказала Камелина.

Помощь жителям поврежденных домов оказывали и управляющие организации. В частности, сотрудники помогали пожилым и одиноким людям закрывать окна и закреплять защитную пленку.

Еще одним примером сплоченности Камелина назвала жителей дома на улице Чабьинской, 3, который пострадал во время атаки 12 июня. Старшая по дому Татьяна Терешина постоянно остается на связи с жильцами, следит за ремонтом, помогает составлять списки и сопровождает представителей экстренных служб во время обследования квартир.

«Татьяна Александровна стала настоящей мамой для всего дома. Она постоянно на связи с людьми, контролирует ремонт, помогает решать вопросы. Это человек невероятной силы духа и самоотверженности», – отметила Камелина.

По словам вице-мэра, после атаки поддержку Нижнекамску предложили жители соседних городов и районов Татарстана. Помощь также готовы были оказать представители общественных организаций и духовенства.

«Все службы были вместе – скорая помощь, пожарные, ЖКХ, управляющая компания. И жители тоже были вместе. Каждый старался сделать то, что мог», – подчеркнула Марина Камелина.

Напомним, после атаки БПЛА на Татарстан жители республики запустили в соцсетях флешмоб в поддержку нижнекамцев. Его можно найти по хештегу #ГордимсяНижнекамском, а один из таких роликов опубликован в канале «Татмедиа».

Акция началась после того, как стало известно, что при атаке погибли две девушки, учившиеся в местном педколледже и работавшие воспитателями в детских садах – Раиля из Самарской области и Диана из Елабужского района РТ. Во время удара они находились в автомобиле на перекрестке улицы 30 лет Победы и Студенческой. Вчера девушек похоронили в их родных местах.